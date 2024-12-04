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Погибшего в ДТП хоккеиста признали первой звездой матча НХЛ

«Калгари» дома обыграл «Коламбус» (3:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Заброшенными шайбами в этой встрече отметились Расмус Андерссон (31'), Кевин Бехл (58') и Егор Шарангович (60').

Матч был посвящен памяти американского хоккеиста Джонни Годро, который трагически погиб со своим младшим братом Мэттью во время велопрогулки 29 августа. Их сбил внедорожник, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения. Ему предъявлены обвинения в двух случаях умышленного убийства по неосторожности.

Трагедия произошла в штате Нью-Джерси недалеко от семейного дома Годро за день до свадьбы их сестры Кейт. Джонни Годро был 31 год, а его брату Мэттью — 29 лет. У хоккеиста остались жена и двое детей.

Джонни Годро начал свою карьеру в «Калгари», за который отыграл в общей сложности восемь лет. Летом 2022 года он подписал семилетний контракт с «Коламбусом». Первой очной встрече команд в этом сезоне предшествовала специальная церемония, на которой болельщики, бывшие одноклубники и члены семьи Годро почтили его память. Он был признан первой звездой матча.

Годро провел в НХЛ 763 матча, в которых набрал 743 (243+500) очка. Он семь раз попадал на матч звезд НХЛ, а в 2017 году стал обладателем награды «Леди Бинг Трофи», которую присуждают игроку, показавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством.

Калгари
3:0
0:0, 1:0, 2:0
Коламбус
Хоккей, НХЛ, Неделя 10
4.12.2024, 05:00 (МСК UTC+3)
Scotiabank Saddledome, 17386 зрителей
Главные тренеры
Райан Гуска
Дин Эвасон
Вратари
Даниэл Владарж
Элвис Мерзликинс
(Элвис Мерзликинс)
1-й период
16:00
Данте Фаббро
2-й период
29:30
Джастин Дэнфорт
30:14
Расмус Андерссон
(Микаэль Баклунд, Назем Кадри)
34:25
Адам Фантилли
37:26
Расмус Андерссон
3-й период
56:27
Данте Фаббро
57:53
Кевин Бол
(Маккензи Уигар, Джонатан Юбердо)
59:40
Егор Шарангович
(Микаэль Баклунд, Блэйк Коулмэн)
Статистика
2
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
1
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Калгари
Коламбус
НХЛ: таблица и календарь