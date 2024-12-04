Погибшего в ДТП хоккеиста признали первой звездой матча НХЛ

Джонни Годро начал свою карьеру в «Калгари», за который отыграл в общей сложности восемь лет. Летом 2022 года он подписал семилетний контракт с «Коламбусом». Первой очной встрече команд в этом сезоне предшествовала специальная церемония, на которой болельщики, бывшие одноклубники и члены семьи Годро почтили его память. Он был признан первой звездой матча.