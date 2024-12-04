Погибшего в ДТП хоккеиста признали первой звездой матча НХЛ

Заброшенными шайбами в этой встрече отметились Расмус Андерссон (31'), Кевин Бехл (58') и Егор Шарангович (60').
Матч был посвящен памяти американского хоккеиста Джонни Годро, который трагически погиб со своим младшим братом Мэттью во время велопрогулки 29 августа. Их сбил внедорожник, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения. Ему предъявлены обвинения в двух случаях умышленного убийства по неосторожности.
Трагедия произошла в штате Нью-Джерси недалеко от семейного дома Годро за день до свадьбы их сестры Кейт. Джонни Годро был 31 год, а его брату Мэттью — 29 лет. У хоккеиста остались жена и двое детей.
Джонни Годро начал свою карьеру в «Калгари», за который отыграл в общей сложности восемь лет. Летом 2022 года он подписал семилетний контракт с «Коламбусом». Первой очной встрече команд в этом сезоне предшествовала специальная церемония, на которой болельщики, бывшие одноклубники и члены семьи Годро почтили его память. Он был признан первой звездой матча.
Годро провел в НХЛ 763 матча, в которых набрал 743 (243+500) очка. Он семь раз попадал на матч звезд НХЛ, а в 2017 году стал обладателем награды «Леди Бинг Трофи», которую присуждают игроку, показавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством.