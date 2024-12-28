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Голы Воронкова и Марченко помогли «Коламбусу» обыграть «Бостон»

«Коламбус» дома обыграл «Бостон» (6:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев дублями отметились Шон Монахан (12', 29') и Дмитрий Воронков (30', 40'), еще по одной шайбе забросили Адам Фантили (28') и Кирилл Марченко (44'). У гостей отличились Павел Заха (16') и Чарли Койл (45').

Нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков также оформил результативную передачу и был признан второй звездой матча. На счету 24-летнего россиянина 22 (12+10) очка после 27 матчей. Его серия с набранными очками составляет шесть матчей подряд.

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко добавил к голу две результативные передачи. На счету 24-летнего россиянина 40 (14+26) очков после 38 матчей. Его серия с набранными очками составляет семь матчей подряд.

Марченко является самым результативным игроком «Коламбуса» в этом сезоне. Ему осталось набрать три очка, чтобы побить свой личный рекорд результативности в НХЛ.

Защитник «Коламбуса» Иван Проворов отметился результативной передачей. На счету 27-летнего россиянина 14 (3+11) очков после 36 матчей.

«Коламбус» выиграл три из четырех последних игры и поднялся на десятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В воскресенье, 29 декабря, «мундиры» на выезде вновь сыграют с «Бостоном».

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