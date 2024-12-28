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«Даллас» после гола Дадонова упустил победу над «Миннесотой»

«Миннесота» на выезде одержала волевую победу над «Далласом» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

К началу третьего периода «Даллас» вел в счете благодаря шайбам Евгения Дадонова (10') и Уайатта Джонстона (36'), однако «Миннесота» усилиями Юнаса Бродина (51') и Маркуса Фолиньо (52') сумела перевести игру в овертайм. На 35-й секунде овертайма победу «дикарям» принес точный бросок Брока Фабера.

Нападающий «Далласа» Евгений Дадонов забросил девятую шайбу в этом сезоне, а также поучаствовал во втором голе своей команды, отметившись результативной передачей. На счету 35-летнего россиянина 14 (9+5) очков в 34 матчах текущего сезона.

Защитник «Далласа» Илья Любушкин поучаствовал в шайбе Дадонова и записал на свой счет результативную передачу. На счету 30-летнего россиянина 8 (0+8) очков в 34 матчах текущего сезона.

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов пропускал матч с «Далласом» из-за травмы нижней части тела. Главный тренер команды Джон Хайнс после матча заявил, что 27-летний россиянин «немного приболел» и его возвращение на лед ожидается со дня на день.

В этом сезоне Капризов провел 34 матча и набрал 50 (23+27) очков. Он является лучшим бомбардиром сезона среди россиян и четвертым лучшим бомбардиром среди всех игроков лиги. В отсутствие Капризова лидер бомбардирской гонки Нэтан Маккиннон из «Колорадо» увеличил отрыв от россиянина до 10 очков.

«Миннесота» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от лидирующих «Вегаса» и «Виннипега» на три очка. В понедельник, 30 декабря, «дикари» дома сыграют с «Оттавой».

«Даллас» потерпел третье поражение в четырех последних матчах и занимает седьмое место на Западе. В этот же день «звезды» на выезде сыграют с «Чикаго».

Другие результаты игрового дня

«Торонто» на выезде обыграл «Детройт» (5:2). Нападающий «Детройта» Владимир Тарасенко отметился результативной передачей.

«Нью-Джерси» дома победил «Каролину» (4:2). Вратарь «Каролины» отразил 19 из 23 бросков по своим воротам. Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов закончил матч с худшим показателем полезности в команде — «-3».

«Колорадо» на выезде обыграл «Юту» (4:1). Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин и защитник «Юты» Михаил Сергачев записали на свой счет по одной результативной передаче.

«Вегас» на выезде обыграл «Сан-Хосе» (5:3). Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев отметился заброшенной шайбой, прервав тем самым свою безголевую серию из 11 матчей. Защитник «Сан-Хосе» Шакир Мухамадуллин забросил свою первую шайбу в НХЛ. Вратарь «Сан-Хосе» Александр Георгиев отразил 30 из 35 бросков по своим воротам, пропустив за 23 секунды две шайбы в большинстве.

Даллас
2:3
1:0, 1:0, 0:2
ОТ
Миннесота
Хоккей, НХЛ, Неделя 13
28.12.2024, 04:00 (МСК UTC+3)
American Airlines Center, 18532 зрителя
Главные тренеры
Питер Дебур
Джон Хайнс
Вратари
Джейк Эттингер
Филип Густавссон
1-й период
09:52
Евгений Дадонов
(Уайатт Джонстон, Джейми Бенн)
17:02
Брок Фэйбер
2-й период
24:26
Роопе Хинтц
31:20
Зак Богосян
35:08
Уайатт Джонстон
(Евгений Дадонов, Илья Любушкин)
3-й период
44:39
Мэтт Болди
50:36
Юнас Бродин
(Матс Зуккарелло)
51:33
Маркус Фолиньо
(Джаред Сперджен, Деклэйн Чисхольм)
Овертайм
60:35
Брок Фэйбер
(Мэтт Болди, Марко Росси)
Лучшие игроки матча
Статистика
2
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Даллас
Миннесота
НХЛ: таблица и календарь