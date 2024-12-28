«Даллас» после гола Дадонова упустил победу над «Миннесотой»

К началу третьего периода «Даллас» вел в счете благодаря шайбам Евгения Дадонова (10') и Уайатта Джонстона (36'), однако «Миннесота» усилиями Юнаса Бродина (51') и Маркуса Фолиньо (52') сумела перевести игру в овертайм. На 35-й секунде овертайма победу «дикарям» принес точный бросок Брока Фабера.
Нападающий «Далласа» Евгений Дадонов забросил девятую шайбу в этом сезоне, а также поучаствовал во втором голе своей команды, отметившись результативной передачей. На счету 35-летнего россиянина 14 (9+5) очков в 34 матчах текущего сезона.
Защитник «Далласа» Илья Любушкин поучаствовал в шайбе Дадонова и записал на свой счет результативную передачу. На счету 30-летнего россиянина 8 (0+8) очков в 34 матчах текущего сезона.
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов пропускал матч с «Далласом» из-за травмы нижней части тела. Главный тренер команды Джон Хайнс после матча заявил, что 27-летний россиянин «немного приболел» и его возвращение на лед ожидается со дня на день.
В этом сезоне Капризов провел 34 матча и набрал 50 (23+27) очков. Он является лучшим бомбардиром сезона среди россиян и четвертым лучшим бомбардиром среди всех игроков лиги. В отсутствие Капризова лидер бомбардирской гонки Нэтан Маккиннон из «Колорадо» увеличил отрыв от россиянина до 10 очков.
«Миннесота» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от лидирующих «Вегаса» и «Виннипега» на три очка. В понедельник, 30 декабря, «дикари» дома сыграют с «Оттавой».
«Даллас» потерпел третье поражение в четырех последних матчах и занимает седьмое место на Западе. В этот же день «звезды» на выезде сыграют с «Чикаго».
Другие результаты игрового дня
«Торонто» на выезде обыграл «Детройт» (5:2). Нападающий «Детройта» Владимир Тарасенко отметился результативной передачей.
«Нью-Джерси» дома победил «Каролину» (4:2). Вратарь «Каролины» отразил 19 из 23 бросков по своим воротам. Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов закончил матч с худшим показателем полезности в команде — «-3».
«Колорадо» на выезде обыграл «Юту» (4:1). Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин и защитник «Юты» Михаил Сергачев записали на свой счет по одной результативной передаче.
«Вегас» на выезде обыграл «Сан-Хосе» (5:3). Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев отметился заброшенной шайбой, прервав тем самым свою безголевую серию из 11 матчей. Защитник «Сан-Хосе» Шакир Мухамадуллин забросил свою первую шайбу в НХЛ. Вратарь «Сан-Хосе» Александр Георгиев отразил 30 из 35 бросков по своим воротам, пропустив за 23 секунды две шайбы в большинстве.