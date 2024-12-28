«Даллас» после гола Дадонова упустил победу над «Миннесотой»

«Вегас» на выезде обыграл «Сан-Хосе» (5:3). Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев отметился заброшенной шайбой, прервав тем самым свою безголевую серию из 11 матчей. Защитник «Сан-Хосе» Шакир Мухамадуллин забросил свою первую шайбу в НХЛ. Вратарь «Сан-Хосе» Александр Георгиев отразил 30 из 35 бросков по своим воротам, пропустив за 23 секунды две шайбы в большинстве.