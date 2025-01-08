В США зрители бросили на лед 102 тысячи плюшевых игрушек: видео

По традиции в первом матче каждого года после первой заброшенной шайбы болельщики «Медведей» бросают на лед не только плюшевые символы своей команды, но и другие игрушки, и ежегодно «Херши» обновляет свои же мировые рекорды по их количеству. Ранее цифра обновлялась в диапазоне до 80 тысяч игрушек, однако в этом году мировой рекорд перевалил за сотню — 102 343.