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В США зрители бросили на лед 102 тысячи плюшевых игрушек: видео

Фарм-клуб «Вашингтона» «Херши Беарз» ежегодно проводит подобную благотворительную акцию, а в этом году был установлен рекорд по количеству игрушек.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

Благотворительные хоккейные матчи, после которых болельщики на лед бросают множество плюшевых мишек, проводятся ежегодно — такая акция называется «Мишкопад». Все игрушки собираются и отвозятся в детские дома и больницы в качестве подарков детям. Больше всего в США подобными акциями известен клуб «Херши Беарз», выступающий в АХЛ.

По традиции в первом матче каждого года после первой заброшенной шайбы болельщики «Медведей» бросают на лед не только плюшевые символы своей команды, но и другие игрушки, и ежегодно «Херши» обновляет свои же мировые рекорды по их количеству. Ранее цифра обновлялась в диапазоне до 80 тысяч игрушек, однако в этом году мировой рекорд перевалил за сотню — 102 343.

Для хоккеистов это не только участие в благотворительности, но и развлечение. Их вовсе не расстраивает то, что из-за ежегодной акции матч прерывается примерно на полчаса.

«Херши» — одна из самых старых команд-членов АХЛ. «Медведи» выступают в лиге с 1938 года и 9 раз становились обладателями Кубка Колдера, вручаемого за победу в плей-офф АХЛ. Ранее «Херши» был фарм-клубом «Бостон Брюинз», «Филадельфии Флайерз» и «Колорадо Эвеланш», а с 2005 года сотрудничает с «Вашингтон Кэпиталз».

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