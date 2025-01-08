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Овечкин не вошел в топ-100 самых влиятельных людей в хоккее

Первое место в списке по версии The Hockey News занял комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн, лучшим из россиян стал вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин — 41-е место.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: NHL.com

Капитан «Вашингтона» не был включен в список самых могущественных и влиятельных людей в хоккее в 2025 году по версии The Hockey News.

В первую десятку помимо Беттмэна, вошли глава профсоюза игроков НХЛ Марти Уолш, заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли, владелец «Бостона» Джереми Джейкобс, нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, совладелец «Калгари» Мюррей Эдвардс, владелец «Миннесоты» Крэйг Липолд, владелец «Вашингтона» Тед Леонсис, форвард «Торонто» Остон Мэттьюс и хоккейный агент Дон Михан.

На 11-й строчке расположился президент Международной федерации хоккея с шайбой Люк Тардиф, на 14-й — нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби, на 62-й — четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Уэйн Гретцки.

В нынешнем сезоне Александр Овечкин забросил 19 шайб и выполнил 19 результативных передач. 39-летний россиянин занимает второе место по голам в истории лиги (872 в 1450 играх). Рекордсмен — Уэйн Гретцки, на счету которого 894 шайбы в 1487 матчах.

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