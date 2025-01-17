Овечкин забил в овертайме и побил рекорд Яромира Яга в НХЛ

Овечкин был признан первой звездой матча. 39-летний россиянин провел на льду 16 минут 34 секунды и нанес три броска в створ. На счету Овечкина в этом сезоне 29 матчей, в которых он набрал 33 (21+12) очка. Он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории регулярных чемпионатов НХЛ, отставая от Уэйна Гретцки на 20 шайб.