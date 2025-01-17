Овечкин забил в овертайме и побил рекорд Яромира Яга в НХЛ

Основное время встречи закончилось без заброшенных шайб. В овертайме победу «Вашингтону» принес точный бросок Александра Овечкина после стремительной контратаки «два в один».
Овечкин был признан первой звездой матча. 39-летний россиянин провел на льду 16 минут 34 секунды и нанес три броска в створ. На счету Овечкина в этом сезоне 29 матчей, в которых он набрал 33 (21+12) очка. Он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории регулярных чемпионатов НХЛ, отставая от Уэйна Гретцки на 20 шайб.
Вратарь «Оттавы» Лееви Мериляйнен стал 179-м голкипером, которому Овечкин забил в НХЛ. Капитан «Вашингтона» установил новый рекорд лиги, который ранее принадлежал Яромиру Ягру (178).
Кроме того, Овечкин забросил 134-й победный гол в регулярках НХЛ, вплотную приблизившись к рекорду по этому показателю, который также принадлежит Ягру (135). Также Овечкин оформил рекордный 27‑й гол в овертаймах в регулярках НХЛ, оторвавшись от ближайшего преследователя в лице капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби на пять шайб.
«Вашингтон» одержал четыре победы в пяти последних матчах и упрочил лидерство в турнирной таблице Восточной конференции. Команда Овечкина опережает ближайшего преследователя в лице «Торонто» на семь очков, имея при этом одну игру в запасе. В воскресенье, 19 января, «столичные» дома сыграют с «Питтсбургом».