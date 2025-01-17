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Овечкин забил в овертайме и побил рекорд Яромира Яга в НХЛ

«Вашингтон» на выезде обыграл «Оттаву» (1:0 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Chris Tanouye/Freestyle Photography/Getty Images

Основное время встречи закончилось без заброшенных шайб. В овертайме победу «Вашингтону» принес точный бросок Александра Овечкина после стремительной контратаки «два в один».

Овечкин был признан первой звездой матча. 39-летний россиянин провел на льду 16 минут 34 секунды и нанес три броска в створ. На счету Овечкина в этом сезоне 29 матчей, в которых он набрал 33 (21+12) очка. Он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории регулярных чемпионатов НХЛ, отставая от Уэйна Гретцки на 20 шайб.

Вратарь «Оттавы» Лееви Мериляйнен стал 179-м голкипером, которому Овечкин забил в НХЛ. Капитан «Вашингтона» установил новый рекорд лиги, который ранее принадлежал Яромиру Ягру (178).

Кроме того, Овечкин забросил 134-й победный гол в регулярках НХЛ, вплотную приблизившись к рекорду по этому показателю, который также принадлежит Ягру (135). Также Овечкин оформил рекордный 27‑й гол в овертаймах в регулярках НХЛ, оторвавшись от ближайшего преследователя в лице капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби на пять шайб.

«Вашингтон» одержал четыре победы в пяти последних матчах и упрочил лидерство в турнирной таблице Восточной конференции. Команда Овечкина опережает ближайшего преследователя в лице «Торонто» на семь очков, имея при этом одну игру в запасе. В воскресенье, 19 января, «столичные» дома сыграют с «Питтсбургом».

Оттава
0:1
0:0, 0:0, 0:0
ОТ
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 16
17.01.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Canadian Tire Centre, 17242 зрителя
Главные тренеры
Трэвис Грин
Спенсер Карбери
Вратари
Леэви Мериляйнен
Логан Томпсон
(Логан Томпсон)
2-й период
20:00
Ридли Грейг
20:00
Том Уилсон
20:00
Том Уилсон
25:20
Ник Дауд
37:50
Дилан Строум
3-й период
41:55
Брэди Ткачак
41:55
Том Уилсон
44:19
Клод Жиру
Овертайм
63:07
Александр Овечкин
(Расмус Сандин)
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
10
3
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон
Оттава
НХЛ: таблица и календарь