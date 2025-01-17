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Дубль Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Юту»

«Рейнджерс» на выезде обыграли «Юту» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

У гостей дубль оформил Артемий Панарин (4', 60'), еще по одной шайбе забросили
Артур Калиев (17'), Райли Смит (41') и Крис Крайдер (51'). У хозяев дубль на счету Матиаса Маччелли (2', 9)', еще одна шайба в активе Логана Кули (21').

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил 18-ю и 19-ю шайбы в этом сезоне и был признан третьей звездой матча. На счету 33-летнего россиянина после 42 сыгранных матчей 47 (19+28) набранных очков.

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 28 бросков из 31 и одержал 14-ю победу в этом сезоне.

Защитник «Юты» Михаил Сергачев поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей. На счету 26-летнего россиянина после 44 сыгранных матчей 30 (8+22) набранных очков.

«Рейнджерс» одержали третью победу в четырех последних матчах и поднялись на 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В воскресенье, 19 января, нью-йоркцы дома сыграют с «Коламбусом».

«Юта» проиграла 10 из 12 последних матчей и занимает 11-е место на Западе. В этот же день команда из Солт-Лейк-Сити дома сыграет с «Сент-Луисом».

Юта
3:5
2:2, 1:0, 0:3
Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 16
17.01.2025, 05:00 (МСК UTC+3)
Delta Center, 11131 зритель
Главные тренеры
Андре Туриньи
Питер Лавиолетт
Вратари
Карел Веймелка
(Карел Веймелка)
Игорь Шестеркин
1-й период
01:01
Матиас Маччелли
(Барретт Хэйтон, Иэн Коул)
03:42
Артемий Панарин
(Алексис Лафренье)
08:12
Матиас Маччелли
(Михаил Сергачев, Барретт Хэйтон)
16:25
Артур Калиев
(Филип Хытил, Урхо Вааканайнен)
19:22
Артур Калиев
2-й период
20:57
Логан Кули
(Клэйтон Келлер, Ник Шмальц)
23:29
Райлли Смит
25:39
Михаил Сергачев
26:25
Александр Керфут
3-й период
40:00
Алексис Лафренье
40:28
Райлли Смит
(Райан Линдгрен, Брэйден Шнайдер)
48:08
Юусо Вялимяки
50:22
Крис Крайдер
(Сэм Кэррик)
59:22
Артемий Панарин
(Адам Фокс, Сэм Кэррик)
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Рейнджерс
Юта
НХЛ: таблица и календарь