Дубль Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Юту»

У гостей дубль оформил Артемий Панарин (4', 60'), еще по одной шайбе забросили

Артур Калиев (17'), Райли Смит (41') и Крис Крайдер (51'). У хозяев дубль на счету Матиаса Маччелли (2', 9)', еще одна шайба в активе Логана Кули (21').