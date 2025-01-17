Дубль Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Юту»

У гостей дубль оформил Артемий Панарин (4', 60'), еще по одной шайбе забросили
Артур Калиев (17'), Райли Смит (41') и Крис Крайдер (51'). У хозяев дубль на счету Матиаса Маччелли (2', 9)', еще одна шайба в активе Логана Кули (21').
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил 18-ю и 19-ю шайбы в этом сезоне и был признан третьей звездой матча. На счету 33-летнего россиянина после 42 сыгранных матчей 47 (19+28) набранных очков.
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 28 бросков из 31 и одержал 14-ю победу в этом сезоне.
Защитник «Юты» Михаил Сергачев поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей. На счету 26-летнего россиянина после 44 сыгранных матчей 30 (8+22) набранных очков.
«Рейнджерс» одержали третью победу в четырех последних матчах и поднялись на 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В воскресенье, 19 января, нью-йоркцы дома сыграют с «Коламбусом».
«Юта» проиграла 10 из 12 последних матчей и занимает 11-е место на Западе. В этот же день команда из Солт-Лейк-Сити дома сыграет с «Сент-Луисом».