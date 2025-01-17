Тренер «Вашингтона» о достижениях Овечкина: Просто удивительно

«Просто похвала и отчет об этом достижении Овечкина займет 10-страничное эссе. Мы просто продолжаем ставить галочки в его выдающейся карьере — голы разным вратарям, на разных аренах и против разных команд. То, что он делает, — это удивительно», — приводит слова Спенсера Карбери сайт НХЛ.