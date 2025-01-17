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Тренер «Вашингтона» о достижениях Овечкина: Просто удивительно

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери назвал достижения Овечкина удивительными.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

В матче против «Оттавы» капитан «Вашингтона» стал автором единственной шайбы, отличившись в овертайме. Овечкин установил новый рекорд НХЛ по числу вратарей, которым он забил: голкипер «Оттавы» Леэви Мериляйнен стал 179-м на счету российского нападающего. Овечкин побил рекорд чеха Яромира Ягра.

«Просто похвала и отчет об этом достижении Овечкина займет 10-страничное эссе. Мы просто продолжаем ставить галочки в его выдающейся карьере — голы разным вратарям, на разных аренах и против разных команд. То, что он делает, — это удивительно», — приводит слова Спенсера Карбери сайт НХЛ.

Для Овечкина это был 134-й победный гол в карьере, рекорд принадлежит Ягру — 135 победных шайб. На счету Овечкина 874 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, ему осталось еще 20 до повторения рекорда лиги, который принадлежит Уэйну Гретцки.

«Вашингтон» набрал 65 очков в 45 матчах и занимает первое место в Восточной конференции.

Оттава
0:1
0:0, 0:0, 0:0
ОТ
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 16
17.01.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Canadian Tire Centre, 17242 зрителя
Главные тренеры
Трэвис Грин
Спенсер Карбери
Вратари
Леэви Мериляйнен
Логан Томпсон
(Логан Томпсон)
2-й период
20:00
Ридли Грейг
20:00
Том Уилсон
20:00
Том Уилсон
25:20
Ник Дауд
37:50
Дилан Строум
3-й период
41:55
Брэди Ткачак
41:55
Том Уилсон
44:19
Клод Жиру
Овертайм
63:07
Александр Овечкин
(Расмус Сандин)
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
10
3
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон
Оттава
НХЛ: таблица и календарь