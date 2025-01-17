Овечкину в раздевалке вручили золотую цепь: видео

Овечкин стал автором единственной заброшенной шайбы в матче, поразив ворота на четвертой минуте овертайма. 39-летний россиянин был признан первой звездой матча.
В раздевалке после игры главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери выступил с небольшой речью, в которой поблагодарил подопечных за игру, после чего вратарь команды Логан Томпсон вручил Овечкину золотую цепь как лучшему игроку встречи. «Пора сваливать отсюда», — сказал Овечкин.
Овечкин забросил 874-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, сократив отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 20 шайб. Кроме того, Овечкин установил новый рекорд НХЛ по числу вратарей, которым он забивал голы.
«Вашингтон» уверенно возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, выиграв 30 из 45 матчей. В воскресенье, 19 января, «столичные» дома сыграют с «Питтсбургом».