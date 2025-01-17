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Овечкину в раздевалке вручили золотую цепь: видео

Капитану «Вашингтона» Александру Овечкину в раздевалке вручили золотую цепь как лучшему игроку выездной игры регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (1:0 ОТ).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: NHL.com

Овечкин стал автором единственной заброшенной шайбы в матче, поразив ворота на четвертой минуте овертайма. 39-летний россиянин был признан первой звездой матча.

В раздевалке после игры главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери выступил с небольшой речью, в которой поблагодарил подопечных за игру, после чего вратарь команды Логан Томпсон вручил Овечкину золотую цепь как лучшему игроку встречи. «Пора сваливать отсюда», — сказал Овечкин.

Овечкин забросил 874-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, сократив отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 20 шайб. Кроме того, Овечкин установил новый рекорд НХЛ по числу вратарей, которым он забивал голы.

«Вашингтон» уверенно возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, выиграв 30 из 45 матчей. В воскресенье, 19 января, «столичные» дома сыграют с «Питтсбургом».

Оттава
0:1
0:0, 0:0, 0:0
ОТ
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 16
17.01.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Canadian Tire Centre, 17242 зрителя
Главные тренеры
Трэвис Грин
Спенсер Карбери
Вратари
Леэви Мериляйнен
Логан Томпсон
(Логан Томпсон)
2-й период
20:00
Ридли Грейг
20:00
Том Уилсон
20:00
Том Уилсон
25:20
Ник Дауд
37:50
Дилан Строум
3-й период
41:55
Брэди Ткачак
41:55
Том Уилсон
44:19
Клод Жиру
Овертайм
63:07
Александр Овечкин
(Расмус Сандин)
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
10
3
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон
НХЛ: таблица и календарь