Овечкину в раздевалке вручили золотую цепь: видео

В раздевалке после игры главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери выступил с небольшой речью, в которой поблагодарил подопечных за игру, после чего вратарь команды Логан Томпсон вручил Овечкину золотую цепь как лучшему игроку встречи. «Пора сваливать отсюда», — сказал Овечкин.