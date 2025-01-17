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Хоккеист Александр Барков стал спортсменом года в Финляндии

Александра Барков — первый в истории хоккеист, получивший награду в номинации «Спортсмен года» в Финляндии.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Об этом сообщает издание Yle. Барков родился в Финляндии, в прошлом сезоне-2023/2024 привел «Флориду Пантерз» к чемпионству в НХЛ. Он стал первым финном, выигравшим Кубок Стэнли в качестве капитана своей команды.

29-летний Барков набрал 80 очков в 73 играх регулярного чемпионата в прошлом сезоне. В плей-офф по итогу 24 матчей удалось заработать 22 результативных балла. Александр стал первым в истории хоккеистом, забравшим награду спортсмена года в Финляндии. Также впервые трофей, выполненный в форме большой серебряной гантели, был вручен спортсмену иностранного происхождения. Помимо этого Барков одержал победу в категории «Самый запоминающийся момент года».

Имя лучшего спортсмена Финляндии в этом году назвал президент страны Александр Стубб. По видеосвязи из США обладатель премии выразил благодарность всем, кто поддерживал его на спортивном пути.

Напомним, Александр Барков — сын советского и российского хоккеиста Александра Баркова, поэтому у него есть и российское гражданство. В России Барков-младший никогда не играл.

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