Хоккеист Александр Барков стал спортсменом года в Финляндии

Об этом сообщает издание Yle. Барков родился в Финляндии, в прошлом сезоне-2023/2024 привел «Флориду Пантерз» к чемпионству в НХЛ. Он стал первым финном, выигравшим Кубок Стэнли в качестве капитана своей команды.



29-летний Барков набрал 80 очков в 73 играх регулярного чемпионата в прошлом сезоне. В плей-офф по итогу 24 матчей удалось заработать 22 результативных балла. Александр стал первым в истории хоккеистом, забравшим награду спортсмена года в Финляндии. Также впервые трофей, выполненный в форме большой серебряной гантели, был вручен спортсмену иностранного происхождения. Помимо этого Барков одержал победу в категории «Самый запоминающийся момент года».