Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 19 шайб

«Кэпиталз» на выезде одержали победу над «Сиэтлом» со счетом 3:0. В составе победителей забитыми шайбами отметились Алексей Протас (25-я минута), Этен Фрэнк (39) и Александр Овечкин (57).
Российский форвард забросил 875-ю шайбу в 1458 матчах регулярных чемпионатов НХЛ. Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда канадского нападающего Уэйна Гретцки до 19 голов. На счету Гретцки 894 заброшенные шайбы в 1487 матчах.
В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ 39-летний Овечкин отличился 22 раза и сделал 12 результативных передач в 32 матчах.
«Вашингтон» одержал шестую победу подряд и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 71 очко. В следующем матче команда Спенсера Карбери 26 января в гостях сыграет с «Ванкувером».