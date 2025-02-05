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Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 16 голов

«Вашингтон» обыграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:3).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча прошла на арене «Кэпиталз». В составе победителей заброшенными шайбами отметились Эндрю Манджапане (15-я минута), Том Уилсон (22), Ларс Эллер (43), Ник Дауд (47), Алексей Протас (59) и Александр Овечкин (60). У гостей отличились Сэм Беннетт (20), Александр Барков (25) и Мэттью Ткачук (48).

Российский капитан «Кэпиталс» успел поразить ворота в концовке встречи, когда «пантеры» сменили вратаря на полевого игрока. Шайба пересекла линию ворот за 0,1 секунды до финальной сирены.

Александр Овечкин забил в третьем матче подряд. На его счету 25 шайб в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ. Нападающий сократил отставание от снайперского рекорда легендарного Уэйна Гретцки до 16 голов. Теперь на счету россиянина 878 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Из них в пустые ворота Овечкин забил 63 гола. У Гретцки таких голов 56.

Пресс-служба НХЛ, основываясь на статистике, опубликовала новый прогноз, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки. В среднем нападающий забивает 0,68 голов за матч. Отмечается, что если он сохранит эту результативность, то побьет снайперский рекорд в домашнем матче против «Каролины» 11 апреля.

39-летний Овечкин вновь сравнялся с форвардом «Тампы» Никитой Кучеровым в списке лучших снайперов сезона среди россиян. Кучеров сегодня забросил свою 25-ю шайбу в игре с «Оттавой» (4:3).

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Овечкин одержал свою 807-ю победу в карьере, превзойдя достижение Горди Хоу (806). Среди всех нападающих лиги капитан «Кэпиталз» занимает 5-е место после Патрика Марло (935), Джона Торнтона (914), Яромира Ягра (874) и Марка Мессье (864).

«Вашингтон» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции с 77 очками. В следующем матче команда Спенсера Карбери в ночь на 7 февраля на выезде сыграет с «Филадельфией».

Вашингтон
6:3
1:1, 1:1, 4:1
Флорида
Хоккей, НХЛ, Неделя 19
5.02.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18573 зрителя
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Пол Морис
Вратари
Логан Томпсон
Сергей Бобровский
(Сергей Бобровский, Сергей Бобровский)
1-й период
03:24
Джона Гаджович
07:16
Аарон Экблад
14:08
Эндрю Манджапане
(Расмус Сандин, Ник Дауд)
19:30
Сэм Беннетт
(Йеспер Боквист)
2-й период
20:20
Расмус Сандин
21:15
Том Уилсон
(Алексей Протас)
24:14
Александр Барков
(Сэм Райнхарт, Картер Верхэге)
38:58
Дмитрий Куликов
3-й период
42:19
Ларс Эллер
46:10
Ник Дауд
(Дилан Строум, Эндрю Манджапане)
46:10
Джейкоб Чикран
46:10
Эван Родригес
47:46
Мэттью Ткачак
(Нэйт Шмидт, Сэм Беннетт)
58:21
Алексей Протас
59:59
Александр Овечкин
(Ник Дауд, Мартин Фехервари)
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
8
3
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон
Флорида
НХЛ: таблица и календарь