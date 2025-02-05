Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 16 голов

Встреча прошла на арене «Кэпиталз». В составе победителей заброшенными шайбами отметились Эндрю Манджапане (15-я минута), Том Уилсон (22), Ларс Эллер (43), Ник Дауд (47), Алексей Протас (59) и Александр Овечкин (60). У гостей отличились Сэм Беннетт (20), Александр Барков (25) и Мэттью Ткачук (48).
Российский капитан «Кэпиталс» успел поразить ворота в концовке встречи, когда «пантеры» сменили вратаря на полевого игрока. Шайба пересекла линию ворот за 0,1 секунды до финальной сирены.
Александр Овечкин забил в третьем матче подряд. На его счету 25 шайб в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ. Нападающий сократил отставание от снайперского рекорда легендарного Уэйна Гретцки до 16 голов. Теперь на счету россиянина 878 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Из них в пустые ворота Овечкин забил 63 гола. У Гретцки таких голов 56.
Пресс-служба НХЛ, основываясь на статистике, опубликовала новый прогноз, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки. В среднем нападающий забивает 0,68 голов за матч. Отмечается, что если он сохранит эту результативность, то побьет снайперский рекорд в домашнем матче против «Каролины» 11 апреля.
39-летний Овечкин вновь сравнялся с форвардом «Тампы» Никитой Кучеровым в списке лучших снайперов сезона среди россиян. Кучеров сегодня забросил свою 25-ю шайбу в игре с «Оттавой» (4:3).
Как сообщает пресс-служба НХЛ, Овечкин одержал свою 807-ю победу в карьере, превзойдя достижение Горди Хоу (806). Среди всех нападающих лиги капитан «Кэпиталз» занимает 5-е место после Патрика Марло (935), Джона Торнтона (914), Яромира Ягра (874) и Марка Мессье (864).
«Вашингтон» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции с 77 очками. В следующем матче команда Спенсера Карбери в ночь на 7 февраля на выезде сыграет с «Филадельфией».