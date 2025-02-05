Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 16 голов

Александр Овечкин забил в третьем матче подряд. На его счету 25 шайб в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ. Нападающий сократил отставание от снайперского рекорда легендарного Уэйна Гретцки до 16 голов. Теперь на счету россиянина 878 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Из них в пустые ворота Овечкин забил 63 гола. У Гретцки таких голов 56.