Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три очка Сергачева помогли «Юте» прервать серию поражений в НХЛ

«Юта» обыграла «Филадельфию» в овертайме в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Матч прошел на домашней арене «Юты». В составе победителей заброшенными шайбами отметились Михаил Сергачев (24-я минута) и Дилан Гюнтер (49, 65). У проигравших отличились Родриго Аболс (3) и Тайсон Ферстер (25).

Также Сергачев записал на свой счет две результативные передачи. Он был признан второй звездой матча. В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ на его счету 34 очка (10+24) в 48 матчах. Защитник занимает пятое место в списке лучших бомбардиров команды.

Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков продлил серию без набранных очков до семи игр.

«Юта» прервала серию из пяти поражений. Команда располагается на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции с 53 очками. В следующем матче «Юта» 7 февраля сыграет на выезде против «Коламбуса».

«Филадельфия» потерпела четвертое поражение и занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 53 очками. В следующем матче «Флайерз» в ночь на 7 февраля на домашней арене примут лидера Востока «Вашингтон».

Юта
3:2
0:1, 1:1, 1:0
ОТ
Филадельфия
Хоккей, НХЛ, Неделя 19
5.02.2025, 05:00 (МСК UTC+3)
Delta Center, 11131 зритель
Главные тренеры
Андре Туриньи
Джон Торторелла
Вратари
Карел Веймелка
Самуэль Эрссон
1-й период
02:02
Родриго Аболс
(Трэвис Санхейм)
13:42
Лайам О`Брайен
13:42
Николя Делорье
2-й период
23:32
Михаил Сергачев
(Дилан Гюнтер, Барретт Хэйтон)
24:29
Тайсон Форстер
(Шон Кутюрье, Бобби Бринк)
29:19
Родриго Аболс
32:26
Ник Силер
39:38
Шон Кутюрье
3-й период
48:40
Дилан Гюнтер
(Барретт Хэйтон, Михаил Сергачев)
53:29
Лайам О`Брайен
Овертайм
64:59
Дилан Гюнтер
(Михаил Сергачев, Клэйтон Келлер)
Лучшие игроки матча
Статистика
7
Штрафное время
11
3
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Юта
Филадельфия
НХЛ: таблица и календарь