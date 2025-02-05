Три очка Сергачева помогли «Юте» прервать серию поражений в НХЛ

Матч прошел на домашней арене «Юты». В составе победителей заброшенными шайбами отметились Михаил Сергачев (24-я минута) и Дилан Гюнтер (49, 65). У проигравших отличились Родриго Аболс (3) и Тайсон Ферстер (25).
Также Сергачев записал на свой счет две результативные передачи. Он был признан второй звездой матча. В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ на его счету 34 очка (10+24) в 48 матчах. Защитник занимает пятое место в списке лучших бомбардиров команды.
Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков продлил серию без набранных очков до семи игр.
«Юта» прервала серию из пяти поражений. Команда располагается на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции с 53 очками. В следующем матче «Юта» 7 февраля сыграет на выезде против «Коламбуса».
«Филадельфия» потерпела четвертое поражение и занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 53 очками. В следующем матче «Флайерз» в ночь на 7 февраля на домашней арене примут лидера Востока «Вашингтон».