Три очка Сергачева помогли «Юте» прервать серию поражений в НХЛ

Также Сергачев записал на свой счет две результативные передачи. Он был признан второй звездой матча. В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ на его счету 34 очка (10+24) в 48 матчах. Защитник занимает пятое место в списке лучших бомбардиров команды.