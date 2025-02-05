Кучеров забил 25-й гол в сезоне и идет вровень с Овечкиным

Матч прошел на домашней арене «Лайтнинг». В составе победителей шайбы забросили Люк Гленденинг (22-я минута), Никита Кучеров (38), Брэндон Хэгел (42), Райан Макдона (59), у проигравших отличились Майкл Амадио (15), Клод Жиру (30) и Дрейк Батерсон (59).
Для Никиты Кучерова эта шайба стала 25-й в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ. Также на счету форварда 52 результативные передачи.
В списке лучших снайперов среди россиян Кучеров делит первое место с Александром Овечкиным, который сегодня отличился в матче с «Флоридой» (6:3). Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 16 голов.
Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 25 бросков и был признан первой звездой матча.
«Тампа» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 60 очками. В следующем матче команда Джона Купера вновь на своей арене сыграет с «Оттавой».