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Кучеров забил 25-й гол в сезоне и идет вровень с Овечкиным

«Тампа» обыграла «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Матч прошел на домашней арене «Лайтнинг». В составе победителей шайбы забросили Люк Гленденинг (22-я минута), Никита Кучеров (38), Брэндон Хэгел (42), Райан Макдона (59), у проигравших отличились Майкл Амадио (15), Клод Жиру (30) и Дрейк Батерсон (59).

Для Никиты Кучерова эта шайба стала 25-й в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ. Также на счету форварда 52 результативные передачи.

В списке лучших снайперов среди россиян Кучеров делит первое место с Александром Овечкиным, который сегодня отличился в матче с «Флоридой» (6:3). Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 16 голов.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 25 бросков и был признан первой звездой матча.

«Тампа» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 60 очками. В следующем матче команда Джона Купера вновь на своей арене сыграет с «Оттавой».

Тампа-Бэй
4:3
0:1, 2:1, 2:1
Оттава
Хоккей, НХЛ, Неделя 19
5.02.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Amalie Arena, 19092 зрителя
Главные тренеры
Джон Купер
Трэвис Грин
Вратари
Андрей Василевский
Линус Улльмарк
(Линус Улльмарк, Линус Улльмарк, Линус Улльмарк)
1-й период
05:15
Тома Шабо
12:35
Эрик Чернак
14:09
Майкл Амадио
(Ридли Грейг, Дэвид Перрон)
2-й период
21:44
Люк Гленденинг
(Ник Пербикс, Эмиль Мартинсен Лиллеберг)
23:31
Ридли Грейг
26:19
Брэди Ткачак
27:38
Никита Кучеров
(Виктор Хедман)
29:30
Клод Жиру
(Тома Шабо, Тим Штюцле)
32:54
Артем Зуб
3-й период
41:56
Брэндон Хагель
56:14
Райан Макдона
58:25
Райан Макдона
(Энтони Чирелли, Виктор Хедман)
58:40
Дрейк Батерсон
(Тома Шабо, Джейк Сандерсон)
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Тампа-Бэй
Оттава