Гол и ассист Проворова не спасли «Коламбус» от поражения в НХЛ

Матч прошел на домашней арене «Сэйбрз». В составе «Коламбуса» два очка набрал российский защитник Иван Проворов, который отметился результативной передачей и забросил вторую шайбу своей команды на 53-й минуте. Также у «Коламбуса» отличился Кент Джонсон. У «Баффало» заброшенными шайбами отметились Боуэн Байрэм (11-я минута) и Алекс Так (33, 39).
Проворов отличился во втором матче подряд. На счету россиянина пять голов в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча была остановлена уже на первых секундах из-за драки защитника «Баффало» Дэнниса Гилберта и форварда «Коламбуса» Матье Оливье. Оба получили по 5 минут штрафа.
«Коламбус» располагается на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции с 59 очками. В следующем матче «Блю Джекетс» на домашней арене примут «Юту». «Баффало» занимает последнее, 16-е место в этой же конференции с 49 очками. В следующем матче «Сэйбрз» на выезде встретятся с «Нэшвиллом».