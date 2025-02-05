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Гол и ассист Проворова не спасли «Коламбус» от поражения в НХЛ

«Коламбус» проиграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Матч прошел на домашней арене «Сэйбрз». В составе «Коламбуса» два очка набрал российский защитник Иван Проворов, который отметился результативной передачей и забросил вторую шайбу своей команды на 53-й минуте. Также у «Коламбуса» отличился Кент Джонсон. У «Баффало» заброшенными шайбами отметились Боуэн Байрэм (11-я минута) и Алекс Так (33, 39).

Проворов отличился во втором матче подряд. На счету россиянина пять голов в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча была остановлена уже на первых секундах из-за драки защитника «Баффало» Дэнниса Гилберта и форварда «Коламбуса» Матье Оливье. Оба получили по 5 минут штрафа.

«Коламбус» располагается на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции с 59 очками. В следующем матче «Блю Джекетс» на домашней арене примут «Юту». «Баффало» занимает последнее, 16-е место в этой же конференции с 49 очками. В следующем матче «Сэйбрз» на выезде встретятся с «Нэшвиллом».

Баффало
3:2
1:0, 2:1, 0:1
Коламбус
Хоккей, НХЛ, Неделя 19
5.02.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
KeyBank Center, 14198 зрителей
Главные тренеры
Линди Рафф
Дин Эвасон
Вратари
Джеймс Раймер
Элвис Мерзликинс
1-й период
00:03
Деннис Джилберт
00:03
Матье Оливье
10:07
Боуэн Байрам
(Джейсон Зукер, Алекс Так)
2-й период
21:47
Кент Джонсон
(Джеймс ван Римсдайк, Иван Проворов)
28:07
Дилан Козенс
32:17
Алекс Так
(Деннис Джилберт, Боуэн Байрам)
32:55
Дэймон Северсон
38:56
Алекс Так
(Джейсон Зукер, Расмус Далин)
3-й период
52:38
Иван Проворов
(Дэймон Северсон, Лука Дел Бел Беллуз)
Лучшие игроки матча
Статистика
7
Штрафное время
7
1
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Баффало
Коламбус
НХЛ: таблица и календарь