Гол и ассист Проворова не спасли «Коламбус» от поражения в НХЛ

Матч прошел на домашней арене «Сэйбрз». В составе «Коламбуса» два очка набрал российский защитник Иван Проворов, который отметился результативной передачей и забросил вторую шайбу своей команды на 53-й минуте. Также у «Коламбуса» отличился Кент Джонсон. У «Баффало» заброшенными шайбами отметились Боуэн Байрэм (11-я минута) и Алекс Так (33, 39).