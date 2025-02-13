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Канада победила Швецию в матче открытия Турнира четырех наций

Сборная Канады обыграла команду Швеции (4:3 ОТ) в первом матче Турнира четырех наций.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Minas Panagiotakis/Getty Images

Встреча проходила в Монреале. У канадцев в основное время заброшенными шайбами отметились Натан Маккиннон (1'), Брэд Маршан (14') и Марк Стоун (38'), у шведов забивали Юнас Бродин (30'), Адриан Кемпе (42') и Йоэль Эрикссон Эк (49'). На седьмой минуте овертайма победу Канаде принес точный бросок Митча Марнера.

На турнире, организованном НХЛ как альтернатива Матчу всех звезд, сыграют также команды Финляндии и США, которые сойдутся между собой в очном матче ближайшей ночью. Сборная России не получила приглашение на турнир.

Всего на групповом этапе будет сыграно шесть встреч, после чего две лучшие сборные сыграют в финальном матче. Финал пройдет в Бостоне в ночь с 20 на 21 февраля.

Канада
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