Канада победила Швецию в матче открытия Турнира четырех наций

Встреча проходила в Монреале. У канадцев в основное время заброшенными шайбами отметились Натан Маккиннон (1'), Брэд Маршан (14') и Марк Стоун (38'), у шведов забивали Юнас Бродин (30'), Адриан Кемпе (42') и Йоэль Эрикссон Эк (49'). На седьмой минуте овертайма победу Канаде принес точный бросок Митча Марнера.
На турнире, организованном НХЛ как альтернатива Матчу всех звезд, сыграют также команды Финляндии и США, которые сойдутся между собой в очном матче ближайшей ночью. Сборная России не получила приглашение на турнир.
Всего на групповом этапе будет сыграно шесть встреч, после чего две лучшие сборные сыграют в финальном матче. Финал пройдет в Бостоне в ночь с 20 на 21 февраля.