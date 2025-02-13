В профсоюзе НХЛ поддержали возвращение России на мировую арену

«Российские игроки, с которыми мы говорили, хотят вернуться на турниры лучших против лучших. Они хотят представлять свою страну, они хотят играть на этом турнире, они хотят быть частью Турнира четырех наций, играть на Олимпиаде и хотели бы сыграть на Кубке мира.



Мне бы очень хотелось, чтобы наши российские игроки снова приняли участие в этих турнирах. Они невероятные хоккеисты. Проблемы политические. Не политические, если говорить об NHLPA, нам нужно прорваться через мировую политику», — сказал Уолш.