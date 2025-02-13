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В профсоюзе НХЛ поддержали возвращение России на мировую арену

Глава профсоюза игроков НХЛ (NHLPA) Марти Уолш выразил желание снова видеть российских хоккеистов на международных турнирах. Об этом сообщает Toronto Sun.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Российские игроки, с которыми мы говорили, хотят вернуться на турниры лучших против лучших. Они хотят представлять свою страну, они хотят играть на этом турнире, они хотят быть частью Турнира четырех наций, играть на Олимпиаде и хотели бы сыграть на Кубке мира.

Мне бы очень хотелось, чтобы наши российские игроки снова приняли участие в этих турнирах. Они невероятные хоккеисты. Проблемы политические. Не политические, если говорить об NHLPA, нам нужно прорваться через мировую политику», — сказал Уолш.

Минувшей ночью в Монреале стартовал Турнир четырех наций. Сборная России не получила приглашение на турнир.

Кроме того, НХЛ официально объявила о проведении Кубка мира по хоккею в 2028 году. Участие сборной России в соревнованиях пока находится под вопросом.

В феврале 2022 года Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределенный срок.

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