Овечкин уступил звание лучшего игрока XXI века в НХЛ

«Ни один игрок не возглавлял список лучших бомбардиров НХЛ больше раз, чем Овечкин. Мало кто из спортсменов в крупных профессиональных лигах сохранял такую доминирующую форму так долго в возрасте за 30. Наверное, ни один другой игрок не испытывает столько радости от забитых голов. Возможно, именно это позволяет Овечкину оставаться на высоте, раз за разом поражая своим фирменным броском ворота вратарей, количество которых уже перевалило за 180.



Учитывая, что он потерял полтора года из-за локаутов и еще один частично из-за пандемии, Ови уже можно называть лучшим бомбардиром всех времен. Но осталось забить еще 16 шайб, чтобы обгонать Гретцки и официально занять первое место в списке лучших бомбардиров НХЛ», — сказано в тексте статьи.