Овечкин уступил звание лучшего игрока XXI века в НХЛ

Рейтинг составлен на основе опроса экспертов и болельщиков. Первое место занял капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, набравший 224 очка. Овечкин набрал 212 рейтинговых баллов. Тройку замкнул капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, набравший 200 очков.
«Ни один игрок не возглавлял список лучших бомбардиров НХЛ больше раз, чем Овечкин. Мало кто из спортсменов в крупных профессиональных лигах сохранял такую доминирующую форму так долго в возрасте за 30. Наверное, ни один другой игрок не испытывает столько радости от забитых голов. Возможно, именно это позволяет Овечкину оставаться на высоте, раз за разом поражая своим фирменным броском ворота вратарей, количество которых уже перевалило за 180.
Учитывая, что он потерял полтора года из-за локаутов и еще один частично из-за пандемии, Ови уже можно называть лучшим бомбардиром всех времен. Но осталось забить еще 16 шайб, чтобы обгонать Гретцки и официально занять первое место в списке лучших бомбардиров НХЛ», — сказано в тексте статьи.
В топ-25 лучших хоккеистов последних 25 лет также вошли нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин (6-й), нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров (7-й), экс-нападающий «Детройта» Павел Дацюк (20-й) и вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский (22-й).
Овечкин и Кросби выступают в НХЛ с 2005 года. Россиянин провел в НХЛ 1465 матчей, в которых набрал 1593 (879+714) очка. В 2018 году Овечкин с «Вашингтоном» завоевал первый в истории клуба Кубок Стэнли.
Кросби провел в НХЛ 1327 матчей, в которых набрал 1654 (609+1045) очка. Канадец трижды выигрывал с «Питтсбургом» Кубок Стэнли — в 2009, 2016 и 2017 годах.
Подробнее с рейтингом лучших хоккеистов XXI века по версии Daily Faceoff можно ознакомиться по ссылке.