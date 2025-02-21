Канада обыграла США в овертайме финала Турнира четырех наций

Сборная Канады стала первым победителем в истории Турнира четырех наций. Этот турнир стал первым международным соревнованием со времен Кубка мира-2016, где национальные команды принимали участие в сильнейших составах. Помимо канадцев и американцев в турнире принимали участие сборные Швеции и Финляндии. Российская сборная не получила приглашения на турнир.