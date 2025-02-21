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Канада обыграла США в овертайме финала Турнира четырех наций

Сборная Канады обыграла команду США (3:2 ОТ) в финале Турнира четырех наций, который прошел в Бостоне.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Заброшенными шайбами у канадцев в основное время отметились Натан Маккиннон (5') и Сэм Беннетт (34'), у американцев забивали Брэди Ткачук (17') и Джейк Сандерсон (28'). Решающую шайбу на девятой минуте овертайма забросил Коннор Макдэвид.

Маккиннон был признан самым ценным игроком Турнира четырех наций. 29-летний канадец в четырех матчах отметился четырьмя заброшенными шайбами, став лучшим снайпером турнира.

Сборная Канады стала первым победителем в истории Турнира четырех наций. Этот турнир стал первым международным соревнованием со времен Кубка мира-2016, где национальные команды принимали участие в сильнейших составах. Помимо канадцев и американцев в турнире принимали участие сборные Швеции и Финляндии. Российская сборная не получила приглашения на турнир.

Регулярный чемпионат НХЛ, который прерывался на Турнир четырех наций, возобновится в субботу, 22 февраля. В этот игровой день пройдет 14 матчей.

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