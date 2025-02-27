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Билет с первого матча Овечкина в НХЛ продали на аукционе

Билет с первого матча капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в НХЛ продали на аукционе. Об этом сообщает журналист Даррен Ровелл.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Tom Szczerbowski/Getty Images

Билет с автографом 39-летнего россиянина продали на eBay за 10,5 тыс. долларов (911,7 тыс. рублей).

Овечкин дебютировал в НХЛ 5 октября 2005 года в домашней игре против «Коламбуса» (3:2). В этой встрече он отметился дублем.

Во вторник, 25 февраля, Овечкин забросил 883-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 11 шайб. В семи февральских матчах 39-летний россиянин забросил семь шайб.

В этом сезоне Овечкин провел 42 матча, в которых набрал 47 (30+17) очков. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось сыграть 24 матча.

«Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, опережая ближайшего преследователя в лице «Торонто» на 10 очков. В пятницу, 28 февраля, «столичные» дома сыграют с «Сент-Луисом».

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