Билет с первого матча Овечкина в НХЛ продали на аукционе

Билет с автографом 39-летнего россиянина продали на eBay за 10,5 тыс. долларов (911,7 тыс. рублей).
Овечкин дебютировал в НХЛ 5 октября 2005 года в домашней игре против «Коламбуса» (3:2). В этой встрече он отметился дублем.
Во вторник, 25 февраля, Овечкин забросил 883-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 11 шайб. В семи февральских матчах 39-летний россиянин забросил семь шайб.
В этом сезоне Овечкин провел 42 матча, в которых набрал 47 (30+17) очков. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось сыграть 24 матча.
«Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, опережая ближайшего преследователя в лице «Торонто» на 10 очков. В пятницу, 28 февраля, «столичные» дома сыграют с «Сент-Луисом».