Овечкин побьет рекорд Гретцки в этом сезоне? The Athletic оценил шансы

«Овечкин сейчас имеет 48-процентный шанс закончить сезон-2024/25 в качестве лучшего снайпера НХЛ за всю историю.



Что делает возможность того, что Овечкин побьет рекорд Гретцки по количеству голов в этом сезоне, такой особенной, так это то, что Овечкин двигается вперед в том же темпе, что и Гретцки. Это 20-й сезон Овечкина в НХЛ — столько же, сколько Гретцки провел, чтобы достичь отметки в 894 гола. Эти двое выделяются не только по общему количеству шайб, но и по скорости, с которой они достигли данных высот», — говорится в статье Лущишина.