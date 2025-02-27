Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Овечкин побьет рекорд Гретцки в этом сезоне? The Athletic оценил шансы

Американский журналист The Athletic Дом Лущишин заявил, что вероятность того, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побьет снайперский рекорд Уэйна Гретцки в текущем сезоне, составляет 48%

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Спорт Mail.ru

На счету 39-летнего Овечкина 883 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Он отстает от рекорда Уэйна Гретцки на 11 голов. В этом сезоне Овечкин провел 42 матча, в которых набрал 47 (30+17) очков. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести 24 матча.

«Овечкин сейчас имеет 48-процентный шанс закончить сезон-2024/25 в качестве лучшего снайпера НХЛ за всю историю.

Что делает возможность того, что Овечкин побьет рекорд Гретцки по количеству голов в этом сезоне, такой особенной, так это то, что Овечкин двигается вперед в том же темпе, что и Гретцки. Это 20-й сезон Овечкина в НХЛ — столько же, сколько Гретцки провел, чтобы достичь отметки в 894 гола. Эти двое выделяются не только по общему количеству шайб, но и по скорости, с которой они достигли данных высот», — говорится в статье Лущишина.

Ранее НХЛ обновила дату, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки. Если российский форвард сможет сохранить текущий темп результативности (0,71 шайбы за игру), то падение рекорда состоится в ночь на 3 апреля в выездной игре против «Каролины».

Если Овечкин будет идти по карьерному темпу результативности (0,60 шайб за игру), то он превзойдет рекорд Гретцки в ночь на 11 апреля в домашней игре против «Каролины».

«Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции с 84 очками.

Вашингтон
1:3
0:2, 0:0, 1:1
Калгари
Хоккей, НХЛ, Неделя 21
26.02.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18573 зрителя
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Райан Гуска
Вратари
Логан Томпсон
Даниэл Владарж
1-й период
11:47
Мартин Поспишил
(Илья Соловьев, Райан Ломберг)
16:42
Мэтт Коронато
(Кевин Бол)
2-й период
21:11
Мэтт Коронато
28:42
Кевин Руни
37:01
Коннор Макмайкл
37:01
Том Уилсон
37:01
Брэйден Пачал
3-й период
44:32
Джонатан Юбердо
44:52
Александр Овечкин
(Джон Карлсон, Дилан Строум)
46:21
Мэтт Рой
55:32
Джонатан Юбердо
(Назем Кадри)
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
8
3
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон
НХЛ: таблица и календарь