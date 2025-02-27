Овечкин побьет рекорд Гретцки в этом сезоне? The Athletic оценил шансы

На счету 39-летнего Овечкина 883 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Он отстает от рекорда Уэйна Гретцки на 11 голов. В этом сезоне Овечкин провел 42 матча, в которых набрал 47 (30+17) очков. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести 24 матча.
«Овечкин сейчас имеет 48-процентный шанс закончить сезон-2024/25 в качестве лучшего снайпера НХЛ за всю историю.
Что делает возможность того, что Овечкин побьет рекорд Гретцки по количеству голов в этом сезоне, такой особенной, так это то, что Овечкин двигается вперед в том же темпе, что и Гретцки. Это 20-й сезон Овечкина в НХЛ — столько же, сколько Гретцки провел, чтобы достичь отметки в 894 гола. Эти двое выделяются не только по общему количеству шайб, но и по скорости, с которой они достигли данных высот», — говорится в статье Лущишина.
Ранее НХЛ обновила дату, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки. Если российский форвард сможет сохранить текущий темп результативности (0,71 шайбы за игру), то падение рекорда состоится в ночь на 3 апреля в выездной игре против «Каролины».
Если Овечкин будет идти по карьерному темпу результативности (0,60 шайб за игру), то он превзойдет рекорд Гретцки в ночь на 11 апреля в домашней игре против «Каролины».
«Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции с 84 очками.