Шестеркин и Панарин принесли «Рейнджерс» победу в дерби Нью-Йорка

Заброшенными шайбами в этой встрече отметились Уилл Кайлли (16'), Уильям Борген (20'), Джей Ти Миллер (44') и Артемий Панарин (55').
Вратарь «Рейнджерс» отразил 21 бросок по своим воротам и был признан первой звездой матча. 29-летний россиянин оформил четвертый шатаут в сезоне и провел 19-й сухой матч за карьеру в НХЛ.
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голом в пустые ворота и результативной передачей. На счету 33-летнего россиянина после 59 сыгранных матчей 63 (25+38) набранных очка.
Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 22 из 25 бросков по своим воротам. В конце первого периода 29-летний россиянин пропустил курьезный гол — после дальнего броска Зака Джонса шайба попала в голову Уиллу Кайлли и отскочила в ворота Сорокина.
«Рейнджерс» одержал четвертую победу в пяти последних матчах и поднялся на девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В четверг, 6 марта, «синерубашечники» дома сыграют с «Вашингтоном».
«Айлендерс» занимает 14-е место на Востоке. В среду, 5 марта, «островитяне» дома сыграют с «Виннипегом».