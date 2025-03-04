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Шестеркин и Панарин принесли «Рейнджерс» победу в дерби Нью-Йорка

«Рейнджерс» дома обыграли «Айлендерс» (4:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Заброшенными шайбами в этой встрече отметились Уилл Кайлли (16'), Уильям Борген (20'), Джей Ти Миллер (44') и Артемий Панарин (55').

Вратарь «Рейнджерс» отразил 21 бросок по своим воротам и был признан первой звездой матча. 29-летний россиянин оформил четвертый шатаут в сезоне и провел 19-й сухой матч за карьеру в НХЛ.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голом в пустые ворота и результативной передачей. На счету 33-летнего россиянина после 59 сыгранных матчей 63 (25+38) набранных очка.

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 22 из 25 бросков по своим воротам. В конце первого периода 29-летний россиянин пропустил курьезный гол — после дальнего броска Зака Джонса шайба попала в голову Уиллу Кайлли и отскочила в ворота Сорокина.

«Рейнджерс» одержал четвертую победу в пяти последних матчах и поднялся на девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В четверг, 6 марта, «синерубашечники» дома сыграют с «Вашингтоном».

«Айлендерс» занимает 14-е место на Востоке. В среду, 5 марта, «островитяне» дома сыграют с «Виннипегом».

Рейнджерс
4:0
2:0, 0:0, 2:0
Айлендерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 22
4.03.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Madison Square Garden, 17475 зрителей
Главные тренеры
Питер Лавиолетт
Патрик Руа
Вратари
Игорь Шестеркин
Илья Сорокин
(Илья Сорокин)
1-й период
07:17
Адам Пелек
09:29
Командный штраф
15:03
Уилл Куилль
(Зак Джонс, Джей Ти Миллер)
18:09
Командный штраф
19:15
Уильям Борген
(Сэм Кэррик, Уилл Куилль)
2-й период
24:58
Бо Хорват
35:39
К`Андре Миллер
3-й период
43:43
Джей Ти Миллер
(Артемий Панарин)
54:51
Артемий Панарин
(Алексис Лафренье, Винс Трочек)
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Рейнджерс
Айлендерс
НХЛ: таблица и календарь