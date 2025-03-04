Василевский и Бобровский стали главными звездами дерби Флориды

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров остался без набранных очков. 31-летний россиянин прервал свою результативную серию, которая насчитывала десять матчей. В активе Кучерова после 57 сыгранных матчей 87 (27+60) набранных очков. Он занимает третье место в списке лучших бомбардиров сезона, уступая нападающему «Эдмонтона» Леону Драйзайтлю (90) и нападающему «Колорадо» Натану Маккиннону (91).