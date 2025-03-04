Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Василевский и Бобровский стали главными звездами дерби Флориды

«Флорида» обыграла «Тампу-Бэй» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Mike Carlson/Getty Images

У хозяев дублем отметился Александр Барков (30', 36'). У гостей единственный результативный бросок нанес Брейден Пойнт (43').

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 28 из 29 бросков по своим воротам и был признан второй звездой матча. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 27 из 29 бросков и стал третьей звездой встречи.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров остался без набранных очков. 31-летний россиянин прервал свою результативную серию, которая насчитывала десять матчей. В активе Кучерова после 57 сыгранных матчей 87 (27+60) набранных очков. Он занимает третье место в списке лучших бомбардиров сезона, уступая нападающему «Эдмонтона» Леону Драйзайтлю (90) и нападающему «Колорадо» Натану Маккиннону (91).

«Флорида» одержала четвертую победу подряд и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 7 марта, «пантеры» дома сыграют с «Коламбусом».

«Тампа» прервала серию из восьми побед подряд и идет на четвертой строчке на Востоке. В среду, 5 марта, «молнии» дома также сыграют с «Коламбусом».

Флорида
2:1
0:0, 2:0, 0:1
Тампа-Бэй
Хоккей, НХЛ, Неделя 22
4.03.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Amerant Bank Arena, 19441 зритель
Главные тренеры
Пол Морис
Джон Купер
Вратари
Сергей Бобровский
Андрей Василевский
1-й период
03:36
Нико Миккола
11:50
Нико Миккола
2-й период
29:02
Александр Барков
29:41
Эмиль Мартинсен Лиллеберг
30:04
Аарон Экблад
35:10
Янис Мозер
35:16
Александр Барков
(Маки Самоскевич, Аарон Экблад)
36:04
Эту Луостаринен
36:04
Эту Луостаринен
3-й период
42:07
Брэйден Пойнт
(Даррен Раддиш, Джейк Гюнцель)
42:21
Томаш Носек
56:05
Брэндон Хагель
59:51
Антон Лунделл
Лучшие игроки матча
Статистика
14
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
7
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Тампа-Бэй
Флорида
НХЛ: таблица и календарь