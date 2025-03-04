Василевский и Бобровский стали главными звездами дерби Флориды

У хозяев дублем отметился Александр Барков (30', 36'). У гостей единственный результативный бросок нанес Брейден Пойнт (43').
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 28 из 29 бросков по своим воротам и был признан второй звездой матча. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 27 из 29 бросков и стал третьей звездой встречи.
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров остался без набранных очков. 31-летний россиянин прервал свою результативную серию, которая насчитывала десять матчей. В активе Кучерова после 57 сыгранных матчей 87 (27+60) набранных очков. Он занимает третье место в списке лучших бомбардиров сезона, уступая нападающему «Эдмонтона» Леону Драйзайтлю (90) и нападающему «Колорадо» Натану Маккиннону (91).
«Флорида» одержала четвертую победу подряд и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 7 марта, «пантеры» дома сыграют с «Коламбусом».
«Тампа» прервала серию из восьми побед подряд и идет на четвертой строчке на Востоке. В среду, 5 марта, «молнии» дома также сыграют с «Коламбусом».