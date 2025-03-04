Фетисов сравнил Овечкина с гиперзвуковой ракетой «Орешник»

«Овечкин — более универсальный, прирожденный форвард, и не знаю, с кем его можно сравнить. Он уникальный, забивной, знающий, что он делает, фартовый, что немаловажно. Задаешься вопросом, как он забивает примерно 900 голов из одной и той же позиции. Я как тренер, успевший поработать на самом высоком уровне, наверняка бы уделял этому особое внимание. А он забивает и забивает. Чтобы блокировать его бросок, надо находиться на линии броска. Но, видно, он настолько уникален, что может менять угол попадания.



Зачем я буду рассказывать об этом всем остальным, как играть против Овечкина? Он бросал из нереальных ситуаций, был нацелен на бросок. Тут не только схема, но и взаимодействие со своими партнёрами по пятерке. Но, опять же, задаешься таким вопросом, как можно 19 лет подряд забивать 30 и более голов? Это до сих пор не раскрыто, это наш “Орешник” в НХЛ», — сказал Фетисов.