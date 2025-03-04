«Овечкин — более универсальный, прирожденный форвард, и не знаю, с кем его можно сравнить. Он уникальный, забивной, знающий, что он делает, фартовый, что немаловажно. Задаешься вопросом, как он забивает примерно 900 голов из одной и той же позиции. Я как тренер, успевший поработать на самом высоком уровне, наверняка бы уделял этому особое внимание. А он забивает и забивает. Чтобы блокировать его бросок, надо находиться на линии броска. Но, видно, он настолько уникален, что может менять угол попадания.
Зачем я буду рассказывать об этом всем остальным, как играть против Овечкина? Он бросал из нереальных ситуаций, был нацелен на бросок. Тут не только схема, но и взаимодействие со своими партнёрами по пятерке. Но, опять же, задаешься таким вопросом, как можно 19 лет подряд забивать 30 и более голов? Это до сих пор не раскрыто, это наш “Орешник” в НХЛ», — сказал Фетисов.
«Орешник» — российская гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности, развивающая скорость до 3,43 км/c. Впервые «Орешник» был применен 21 ноября 2024 года во время удара по объектам военно-промышленного комплекса в Днепре.
Овечкин забросил 884 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая только канадцу Уэйну Гретцки (894).
В этом сезоне Овечкин провел 45 матчей, в которых набрал 48 (31+17) очков. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось сыграть 21 матч.
«Вашингтон» прервал серию из трех поражений и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. В четверг, 6 марта, «столичные» на выезде сыграют с «Рейнджерс».