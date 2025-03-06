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Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до девяти шайб

«Вашингтон» на выезде обыграл «Рейнджерс» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

У гостей отличились Пьер-Люк Дюбуа (2'), Александр Овечкин (51') и Том Уилсон (65'). У хозяев забивали Артемий Панарин (14') и Сэм Кэррик (29').

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 885-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, благодаря чему он сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до девяти шайб.

Всего Овечкин провел на льду 18 минут 34 секунды, нанес пять бросков в створ и совершил один силовой прием при отрицательном коэффициенте полезности — «-1». Он был признан второй звездой матча.

Овечкин отличился в неравных составах и набрал 596 (321+275) очков в большинстве, выйдя на 11-е место по этому показателю в истории лиги. 39-летний россиянин обошел Стива Айзермана (595). На десятой строчке располагается Яромир Ягр (610). Рекордсменом лиги является Уэйн Гретцки (890).

Кроме того, эта шайба стала 1599-м очком в карьере Овечкина. Он вплотную приблизился к тому, чтобы стать 11-м игроком в истории НХЛ, набравшим 1600 очков.

В этом сезоне Овечкин провел 46 матчей, в которых набрал 49 (32+17) очков. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось сыграть 20 матчей. Согласно прогнозам НХЛ, рекорд Гретцки может пасть в первой половине апреля.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин продлил свою голевую серию до трех матчей. На счету 33-летнего россиянина после 60 сыгранных матчей 64 (26+38) набранных очка.

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 23 из 26 бросков по своим воротам.

«Вашингтон» продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, опережая ближайшего преследователя в лице «Торонто» на девять баллов. В субботу, 8 марта, «столичные» дома сыграют против «Детройта».

«Рейнджерс» занимает девятую строчку на Востоке. В этот же день нью-йоркцы на выезде сыграют против «Оттавы».

Рейнджерс
2:3
1:1, 1:0, 0:1
ОТ
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 22
6.03.2025, 03:30 (МСК UTC+3)
Madison Square Garden, 18006 зрителей
Главные тренеры
Питер Лавиолетт
Спенсер Карбери
Вратари
Игорь Шестеркин
Чарли Линдгрен
1-й период
01:04
Пьер-Люк Дюбуа
(Том Уилсон)
13:37
Артемий Панарин
(Зак Джонс, Алексис Лафренье)
15:30
Итэн Фрэнк
15:30
Итэн Фрэнк
2-й период
24:42
Командный штраф
28:05
Сэм Кэррик
(К`Андре Миллер, Уильям Борген)
28:38
Урхо Вааканайнен
32:54
Сэм Кэррик
32:54
Брендон Духайм
34:58
Юусо Пярссинен
34:58
Мэтт Рой
34:58
Мэтт Рой
36:45
Винс Трочек
3-й период
48:56
Зак Джонс
50:28
Александр Овечкин
(Эндрю Манджапане, Коннор Макмайкл)
50:28
Уильям Борген
Овертайм
64:07
Том Уилсон
(Дилан Строум)
Лучшие игроки матча
Статистика
18
Штрафное время
18
4
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит