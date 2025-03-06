Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до девяти шайб

У гостей отличились Пьер-Люк Дюбуа (2'), Александр Овечкин (51') и Том Уилсон (65'). У хозяев забивали Артемий Панарин (14') и Сэм Кэррик (29').
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 885-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, благодаря чему он сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до девяти шайб.
Всего Овечкин провел на льду 18 минут 34 секунды, нанес пять бросков в створ и совершил один силовой прием при отрицательном коэффициенте полезности — «-1». Он был признан второй звездой матча.
Овечкин отличился в неравных составах и набрал 596 (321+275) очков в большинстве, выйдя на 11-е место по этому показателю в истории лиги. 39-летний россиянин обошел Стива Айзермана (595). На десятой строчке располагается Яромир Ягр (610). Рекордсменом лиги является Уэйн Гретцки (890).
Кроме того, эта шайба стала 1599-м очком в карьере Овечкина. Он вплотную приблизился к тому, чтобы стать 11-м игроком в истории НХЛ, набравшим 1600 очков.
В этом сезоне Овечкин провел 46 матчей, в которых набрал 49 (32+17) очков. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось сыграть 20 матчей. Согласно прогнозам НХЛ, рекорд Гретцки может пасть в первой половине апреля.
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин продлил свою голевую серию до трех матчей. На счету 33-летнего россиянина после 60 сыгранных матчей 64 (26+38) набранных очка.
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 23 из 26 бросков по своим воротам.
«Вашингтон» продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, опережая ближайшего преследователя в лице «Торонто» на девять баллов. В субботу, 8 марта, «столичные» дома сыграют против «Детройта».
«Рейнджерс» занимает девятую строчку на Востоке. В этот же день нью-йоркцы на выезде сыграют против «Оттавы».