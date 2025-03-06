НХЛ назвала новую дату, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Минувшей ночью Овечкин забросил 885-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до девяти шайб.
В этом сезоне Овечкин провел 46 матчей, в которых набрал 49 (32+17) очков. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось сыграть 20 матчей.
Если Овечкину удастся сохранить текущий темп результативности (0,70 шайбы за игру), то падение рекорда Гретцки состоится в ночь на 6 апреля в выездной игре против «Айлендерс».
Если Овечкин будет идти по карьерному темпу результативности (0,60 шайб за игру), то он превзойдет рекорд Гретцки в ночь на 12 апреля в выездной игре против «Коламбуса».
Примечательно, что первый матч и первый гол Овечкина в НХЛ также выпадал на матч против «Коламбуса».
«Вашингтон» продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, опережая ближайшего преследователя в лице «Торонто» на девять баллов. В субботу, 8 марта, «столичные» дома сыграют против «Детройта».