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НХЛ назвала новую дату, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Пресс‑служба НХЛ представила обновленный прогноз по дате, когда капитан «Вашингтона» Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по голам.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Patrick Smith/Getty Images

Минувшей ночью Овечкин забросил 885-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до девяти шайб.

В этом сезоне Овечкин провел 46 матчей, в которых набрал 49 (32+17) очков. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось сыграть 20 матчей.

Если Овечкину удастся сохранить текущий темп результативности (0,70 шайбы за игру), то падение рекорда Гретцки состоится в ночь на 6 апреля в выездной игре против «Айлендерс».

Если Овечкин будет идти по карьерному темпу результативности (0,60 шайб за игру), то он превзойдет рекорд Гретцки в ночь на 12 апреля в выездной игре против «Коламбуса».

Примечательно, что первый матч и первый гол Овечкина в НХЛ также выпадал на матч против «Коламбуса».

«Вашингтон» продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, опережая ближайшего преследователя в лице «Торонто» на девять баллов. В субботу, 8 марта, «столичные» дома сыграют против «Детройта».

Рейнджерс
2:3
1:1, 1:0, 0:1
ОТ
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 22
6.03.2025, 03:30 (МСК UTC+3)
Madison Square Garden, 18006 зрителей
Главные тренеры
Питер Лавиолетт
Спенсер Карбери
Вратари
Игорь Шестеркин
Чарли Линдгрен
1-й период
01:04
Пьер-Люк Дюбуа
(Том Уилсон)
13:37
Артемий Панарин
(Зак Джонс, Алексис Лафренье)
15:30
Итэн Фрэнк
15:30
Итэн Фрэнк
2-й период
24:42
Командный штраф
28:05
Сэм Кэррик
(К`Андре Миллер, Уильям Борген)
28:38
Урхо Вааканайнен
32:54
Сэм Кэррик
32:54
Брендон Духайм
34:58
Юусо Пярссинен
34:58
Мэтт Рой
34:58
Мэтт Рой
36:45
Винс Трочек
3-й период
48:56
Зак Джонс
50:28
Александр Овечкин
(Эндрю Манджапане, Коннор Макмайкл)
50:28
Уильям Борген
Овертайм
64:07
Том Уилсон
(Дилан Строум)
Лучшие игроки матча
Статистика
18
Штрафное время
18
4
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит