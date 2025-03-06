Овечкин обошел Гретцки по голам в победных матчах в НХЛ

Минувшей ночью 39-летний россиянин на выезде поразил ворота «Рейнджерс» (3:2 ОТ), забросив 885-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. Эта шайба также стала для Овечкина 636-й в победных матчах, благодаря чему он смог превзойти результат Уэйна Гретцки (635).