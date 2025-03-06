Овечкин обошел Гретцки по голам в победных матчах в НХЛ

Минувшей ночью 39-летний россиянин на выезде поразил ворота «Рейнджерс» (3:2 ОТ), забросив 885-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. Эта шайба также стала для Овечкина 636-й в победных матчах, благодаря чему он смог превзойти результат Уэйна Гретцки (635).
В списке лучших бомбардиров в истории регулярных чемпионатов НХЛ Овечкин отстает от Гретцки на девять шайб.
Всего в этом сезоне Овечкин провел 46 матчей, в которых набрал 49 (32+17) очков. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось сыграть 20 матчей. Согласно прогнозам НХЛ, рекорд Гретцки может пасть в первой половине апреля.
«Вашингтон» продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, опережая ближайшего преследователя в лице «Торонто» на девять баллов. В субботу, 8 марта, «столичные» дома сыграют против «Детройта».