Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Овечкин обошел Гретцки по голам в победных матчах в НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин обошел канадца Уэйна Гретцки по голам в победных матчах в регулярных чемпионатах НХЛ. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Patrick Smith/Getty Images

Минувшей ночью 39-летний россиянин на выезде поразил ворота «Рейнджерс» (3:2 ОТ), забросив 885-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. Эта шайба также стала для Овечкина 636-й в победных матчах, благодаря чему он смог превзойти результат Уэйна Гретцки (635).

В списке лучших бомбардиров в истории регулярных чемпионатов НХЛ Овечкин отстает от Гретцки на девять шайб.

Всего в этом сезоне Овечкин провел 46 матчей, в которых набрал 49 (32+17) очков. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось сыграть 20 матчей. Согласно прогнозам НХЛ, рекорд Гретцки может пасть в первой половине апреля.

«Вашингтон» продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, опережая ближайшего преследователя в лице «Торонто» на девять баллов. В субботу, 8 марта, «столичные» дома сыграют против «Детройта».

Рейнджерс
2:3
1:1, 1:0, 0:1
ОТ
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 22
6.03.2025, 03:30 (МСК UTC+3)
Madison Square Garden, 18006 зрителей
Главные тренеры
Питер Лавиолетт
Спенсер Карбери
Вратари
Игорь Шестеркин
Чарли Линдгрен
1-й период
01:04
Пьер-Люк Дюбуа
(Том Уилсон)
13:37
Артемий Панарин
(Зак Джонс, Алексис Лафренье)
15:30
Итэн Фрэнк
15:30
Итэн Фрэнк
2-й период
24:42
Командный штраф
28:05
Сэм Кэррик
(К`Андре Миллер, Уильям Борген)
28:38
Урхо Вааканайнен
32:54
Сэм Кэррик
32:54
Брендон Духайм
34:58
Юусо Пярссинен
34:58
Мэтт Рой
34:58
Мэтт Рой
36:45
Винс Трочек
3-й период
48:56
Зак Джонс
50:28
Александр Овечкин
(Эндрю Манджапане, Коннор Макмайкл)
50:28
Уильям Борген
Овертайм
64:07
Том Уилсон
(Дилан Строум)
Лучшие игроки матча
Статистика
18
Штрафное время
18
4
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит