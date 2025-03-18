Три россиянина стали звездами матча «Тампа» — «Филадельфия»

Заброшенными шайбами в этой встрече отметились Никита Кучеров (19') и Джейк Гюнцель (59').
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 21 бросок по своим воротам, оформив пятый шатаут в сезоне и 39-й «сухой» матч в НХЛ. 30-летний россиянин был признан первой звездой матча и третьей звездой игрового дня.
Вратарь «Филадельфии» Иван Федотов отразил 21 из 22 бросков по своим воротам и был признан второй звездой матча.
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров забил гол и отдал результативную передачу, став третьей звездой матча. В активе 31-летнего россиянина после 63 сыгранных матчей 95 (29+66) набранных очка. Он занимает третье место в списке лучших бомбардиров сезона, уступая лишь нападающему «Эдмонтона» Леону Драйзайтлю (101) и капитану «Колорадо» Натану Маккиннону (103).
«Тампа» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 21 марта, «молнии» на выезде сыграют с «Далласом».
«Филадельфия» проиграла семь из восьми последних матчей и занимает предпоследнее, 15-е место на Востоке. В тот же день «летчики» на выезде сыграют с «Вашингтоном».