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Три россиянина стали звездами матча «Тампа» — «Филадельфия»

«Тампа-Бэй» дома обыграла «Филадельфию» (2:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Заброшенными шайбами в этой встрече отметились Никита Кучеров (19') и Джейк Гюнцель (59').

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 21 бросок по своим воротам, оформив пятый шатаут в сезоне и 39-й «сухой» матч в НХЛ. 30-летний россиянин был признан первой звездой матча и третьей звездой игрового дня.

Вратарь «Филадельфии» Иван Федотов отразил 21 из 22 бросков по своим воротам и был признан второй звездой матча.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров забил гол и отдал результативную передачу, став третьей звездой матча. В активе 31-летнего россиянина после 63 сыгранных матчей 95 (29+66) набранных очка. Он занимает третье место в списке лучших бомбардиров сезона, уступая лишь нападающему «Эдмонтона» Леону Драйзайтлю (101) и капитану «Колорадо» Натану Маккиннону (103).

«Тампа» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 21 марта, «молнии» на выезде сыграют с «Далласом».

«Филадельфия» проиграла семь из восьми последних матчей и занимает предпоследнее, 15-е место на Востоке. В тот же день «летчики» на выезде сыграют с «Вашингтоном».

Тампа-Бэй
2:0
1:0, 0:0, 1:0
Филадельфия
Хоккей, НХЛ, Неделя 24
18.03.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Amalie Arena, 19092 зрителя
Главные тренеры
Джон Купер
Джон Торторелла
Вратари
Андрей Василевский
Иван Федотов
(Иван Федотов, Иван Федотов)
1-й период
09:46
Янни Гурд
17:41
Джейми Драйсдейл
17:52
Джейк Гюнцель
18:31
Никита Кучеров
2-й период
23:33
Командный штраф
25:32
Брэндон Хагель
27:18
Энтони Чирелли
27:18
Ноа Кэйтс
31:38
Эмиль Мартинсен Лиллеберг
31:38
Эмиль Мартинсен Лиллеберг
3-й период
58:13
Шон Кутюрье
58:13
Шон Кутюрье
58:30
Джейк Гюнцель
(Никита Кучеров, Брэйден Пойнт)
Лучшие игроки матча
Статистика
12
Штрафное время
10
4
Игра в большинстве
5
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит