Задоров подрался с американцем и стал лидером НХЛ по штрафным минутам

В середине первого периода 29-летний россиянин применил силовой прием против лидера «Баффало» Тейджа Томпсона, после чего принял вызов от Гринуэя. Драка закончилась тем, что Задоров повалил 28-летнего американца на лед.
Оба участника драки отделались малыми штрафами. Задоров довел количество штрафных минут за сезон до 133, став лидером лиги по этому показателю.
В этом сезоне Задоров провел 69 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 17 (4+13). Этот сезон стал для россиянина рекордным по числу драк (7) и штрафных минут.
«Бостон» проиграл третий матч подряд и опустился на 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 21 марта, «мишки» на выезде сыграют с «Вегасом».