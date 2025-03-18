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Задоров подрался с американцем и стал лидером НХЛ по штрафным минутам

Защитник «Бостона» Никита Задоров подрался с американским нападающим Джорданом Гринуэем в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (2:3 ОТ).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Bruce Bennett/Getty Images

В середине первого периода 29-летний россиянин применил силовой прием против лидера «Баффало» Тейджа Томпсона, после чего принял вызов от Гринуэя. Драка закончилась тем, что Задоров повалил 28-летнего американца на лед.

Оба участника драки отделались малыми штрафами. Задоров довел количество штрафных минут за сезон до 133, став лидером лиги по этому показателю.

В этом сезоне Задоров провел 69 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 17 (4+13). Этот сезон стал для россиянина рекордным по числу драк (7) и штрафных минут.

«Бостон» проиграл третий матч подряд и опустился на 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 21 марта, «мишки» на выезде сыграют с «Вегасом».

Бостон
2:3
2:1, 0:1, 0:0
ОТ
Баффало
Хоккей, НХЛ, Неделя 24
18.03.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
TD Garden, 17850 зрителей
Главные тренеры
Джо Сакко
Линди Рафф
Вратари
Йоонас Корписало
Укко-Пекка Луукконен
1-й период
02:35
Марк Кастелич
04:19
Пэйтон Кребс
(Джек Куинн, Оуэн Пауэр)
07:31
Сэм Лафферти
08:41
Коннор Клифтон
11:37
Никита Задоров
11:37
Джордан Гринуэй
13:00
Павел Заха
(Морган Гики, Давид Пастрняк)
15:13
Морган Гики
(Паркер Уотерспун)
2-й период
21:08
Давид Пастрняк
32:48
Оуэн Пауэр
(Боуэн Байрам, Райан Маклеод)
39:52
Иэн Митчелл
Овертайм
62:51
Марат Хуснутдинов
64:49
Алекс Так
(Оуэн Пауэр, Джек Куинн)
Лучшие игроки матча
Статистика
13
Штрафное время
9
2
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит