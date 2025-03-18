Овечкин назвал имя любимой спортсменки всех времен

Пресс-служба столичного клуба перед тренировкой провела небольшой опрос среди хоккеистов и попросила назвать имена любимых спортсменок всех времен. Овечкин без особых раздумий выбрал свою маму.
Татьяна Овечкина — чемпионка мира, двукратная олимпийская чемпионка и шестикратная чемпионка Европы по баскетболу в составе сборной СССР. Она выступала на позиции разыгрывающего защитника и закончила игровую карьеру в 1982 году.
Большинство игроков «Вашингтона» в качестве своих самых любимых спортсменок выбрали теннисисток: Марию Шарапову, Серену Уильямс, Арину Соболенко, Даниэлу Гантуховой и Симону Халеп. Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери назвал теннисистку Монику Селеш. Партнер Овечкина по звену Том Уилсон назвал любимой спортсменкой свою супругу, волейболистку Тэйлор Пишке.
«Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, опережая ближайшего преследователя в лице «Каролины» на десять очков. В среду, 19 марта, «столичные» дома сыграют с «Детройтом».