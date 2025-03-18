Овечкин ответил, сможет ли он побить рекорд Гретцки в этом сезоне

На данный момент на счету 39-летнего россиянина 887 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Он на семь шайб отстает от рекорда Гретцки (894). До конца регулярного сезона «Вашингтону» осталось провести 15 матчей.
«Ну, ребята, как я уже говорил. Мы идём от игры к игре и посмотрим, что будет.
Ты концентрируешься на других вещах. Завтра новый день. Мы играем против хорошей команды, которая борется за плей-офф, поэтому сосредоточиваемся на этом», — сказал Овечкин.
«Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, опережая ближайшего преследователя в лице «Каролины» на десять очков. В среду, 19 марта, «столичные» дома сыграют с «Детройтом».