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Овечкин ответил, сможет ли он побить рекорд Гретцки в этом сезоне

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин ответил на вопрос, сможет ли он побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки до конца нынешнего регулярного сезона НХЛ. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Patrick Smith/Getty Images

На данный момент на счету 39-летнего россиянина 887 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Он на семь шайб отстает от рекорда Гретцки (894). До конца регулярного сезона «Вашингтону» осталось провести 15 матчей.

«Ну, ребята, как я уже говорил. Мы идём от игры к игре и посмотрим, что будет.
Ты концентрируешься на других вещах. Завтра новый день. Мы играем против хорошей команды, которая борется за плей-офф, поэтому сосредоточиваемся на этом», — сказал Овечкин.

«Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, опережая ближайшего преследователя в лице «Каролины» на десять очков. В среду, 19 марта, «столичные» дома сыграют с «Детройтом».