Овечкин ответил, сможет ли он побить рекорд Гретцки в этом сезоне

«Ну, ребята, как я уже говорил. Мы идём от игры к игре и посмотрим, что будет.

Ты концентрируешься на других вещах. Завтра новый день. Мы играем против хорошей команды, которая борется за плей-офф, поэтому сосредоточиваемся на этом», — сказал Овечкин.