Овечкин забил 891-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки — три шайбы

У гостей отличились Ник Дауд (14'), Александр Овечкин (16'), Дилан Строум (51') и Том Уилсон (55'). У хозяев дубль оформил Давид Пастрняк (38, 56), еще одна шайба на счету Винни Леттьери (27').
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 891-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до трех шайб. Чтобы побить его рекорд в этом сезоне, Овечкину в оставшихся восьми матчах нужно забросить еще четыре шайбы.
Также Овечкин поучаствовал в победной шайбе и отметился результативной передачей. Всего 39-летний россиянин провел на льду 16 минут 23 секунды, нанес два броска в створ ворот, совершил один силовой прием и закончил матч с положительным коэффициентом полезности — «+1».
В этом сезоне на счету Овечкина после 58 сыгранных матчей 65 (38+27) набранных очков. Он забросил 416-ю шайбу в НХЛ с момента своего 30-летия, став новым рекордсменом лиги по этому показателю. Он превзошел достижение легендарного канадца Горди Хоу (415).
«Вашингтон» сократил отставание от «Виннипега» в сводной турнирной таблице регулярного чемпионата НХЛ до одного балла. В четверг, 3 апреля, «столичные» на выезде сыграют с «Каролиной».