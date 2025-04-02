Овечкин забил 891-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки — три шайбы

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 891-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до трех шайб. Чтобы побить его рекорд в этом сезоне, Овечкину в оставшихся восьми матчах нужно забросить еще четыре шайбы.