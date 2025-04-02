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Хет-трик и пас Марченко помог «Коламбусу» разгромить «Нэшвилл»

«Коламбус» дома обыграл «Нэшвилл» (8:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев хет-трик оформил Кирилл Марченко (2', 25', 46'), дублями отметились Адам Фантилли (17', 32') и Шон Монахан (19', 37'), еще одну шайбу забросил Данте Фаббро (40'). У гостей отличились Филип Форсберг (19'), Майкл Бантинг (26'), Джастин Бэррон (27') и Джордан Истерли (50').

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко был признан первой звездой матча. 24-летний россиянин оформил первый хет-трик в сезоне и третий — в НХЛ, а также отметился результативной передачей. Всего на счету Марченко после 70 сыгранных матчей 70 (31+39) набранных очков.

Нападающий «Нэшвилла» Федор Свечков отметился результативной передачей. На счету 21-летнего россиянина после 45 сыгранных матчей 15 (7+8) набранных очков.

«Коламбус» одержал три победы в четырех последних матчах и поднялся на девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, вплотную приблизившись к зоне плей-офф. В пятницу, 4 апреля, «мундиры» дома сыграют с «Колорадо».

«Нэшвилл» проиграл четвертый матч кряду и занимает 14-е место на Западе. В этот же день «хищники» на выезде сыграют с «Далласом».

Коламбус
8:4
3:1, 4:2, 1:1
Нэшвилл
Хоккей, НХЛ, Неделя 26
2.04.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Nationwide Arena, 15605 зрителей
Главные тренеры
Дин Эвасон
Эндрю Брюнетт
Вратари
Элвис Мерзликинс
Юусе Сарос
(Юстус Аннунен)
1-й период
01:15
Кирилл Марченко
(Зак Веренски)
16:34
Адам Фантилли
(Дентон Матейчук, Кент Джонсон)
17:10
Андреас Энглунд
18:10
Шон Монахэн
(Зак Веренски, Кент Джонсон)
18:34
Филип Форсберг
(Люк Евангелиста, Райан О`Райлли)
2-й период
24:12
Кирилл Марченко
(Шон Монахэн)
25:43
Майкл Бантинг
(Федор Свечков, Люк Евангелиста)
26:26
Джастин Бэррон
(Якуб Врана)
32:00
Адам Фантилли
(Бун Дженнер)
35:10
Филип Форсберг
36:47
Шон Монахэн
(Бун Дженнер, Кирилл Марченко)
39:41
Данте Фаббро
(Адам Фантилли, Кент Джонсон)
3-й период
40:00
Дэймон Северсон
41:04
Люк Евангелиста
45:23
Кирилл Марченко
(Данте Фаббро, Шон Монахэн)
46:23
Шон Керали
49:02
Джордан Истерли
(Коул Смит)
51:04
Иван Проворов
54:27
Иван Проворов
54:27
Майкл Бантинг
54:27
Майкл Бантинг
56:40
Дэймон Северсон
57:23
Федор Свечков
58:34
Иван Проворов
58:34
Иван Проворов
58:34
Райан О`Райлли
58:34
Райан О`Райлли
Лучшие игроки матча
Статистика
17
Штрафное время
19
5
Игра в большинстве
4
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит