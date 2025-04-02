Хет-трик и пас Марченко помог «Коламбусу» разгромить «Нэшвилл»

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко был признан первой звездой матча. 24-летний россиянин оформил первый хет-трик в сезоне и третий — в НХЛ, а также отметился результативной передачей. Всего на счету Марченко после 70 сыгранных матчей 70 (31+39) набранных очков.