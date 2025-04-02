Хет-трик и пас Марченко помог «Коламбусу» разгромить «Нэшвилл»

У хозяев хет-трик оформил Кирилл Марченко (2', 25', 46'), дублями отметились Адам Фантилли (17', 32') и Шон Монахан (19', 37'), еще одну шайбу забросил Данте Фаббро (40'). У гостей отличились Филип Форсберг (19'), Майкл Бантинг (26'), Джастин Бэррон (27') и Джордан Истерли (50').
Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко был признан первой звездой матча. 24-летний россиянин оформил первый хет-трик в сезоне и третий — в НХЛ, а также отметился результативной передачей. Всего на счету Марченко после 70 сыгранных матчей 70 (31+39) набранных очков.
Нападающий «Нэшвилла» Федор Свечков отметился результативной передачей. На счету 21-летнего россиянина после 45 сыгранных матчей 15 (7+8) набранных очков.
«Коламбус» одержал три победы в четырех последних матчах и поднялся на девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, вплотную приблизившись к зоне плей-офф. В пятницу, 4 апреля, «мундиры» дома сыграют с «Колорадо».
«Нэшвилл» проиграл четвертый матч кряду и занимает 14-е место на Западе. В этот же день «хищники» на выезде сыграют с «Далласом».