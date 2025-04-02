Дорофеев стал первой звездой матча «Вегас» — «Эдмонтон»

У гостей отличились Джейк Уолман (21'), Леон Драйзайтль (37') и Виктор Арвидссон (39'). У хозяев забивали Николас Рой (5') и Павел Дорофеев (43').
Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев был признан первой звездой матча. Он забросил 32-ю шайбу в этом сезоне, а также поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 24-летнего россиянина после 74 сыгранных матчей 49 (32+17) набранных очков.
Нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин также поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 23-летнего россиянина после 74 сыгранных матчей 23 (7+16) набранных очка.
«Эдмонтон» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. В пятницу, 4 апреля, «нефтяники» на выезде сыграют с «Сан-Хосе».
«Вегас» идет на третьей строчке на Западе. В этот же день «рыцари» дома сыграют с «Виннипегом».