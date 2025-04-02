Дорофеев стал первой звездой матча «Вегас» — «Эдмонтон»

Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев был признан первой звездой матча. Он забросил 32-ю шайбу в этом сезоне, а также поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 24-летнего россиянина после 74 сыгранных матчей 49 (32+17) набранных очков.