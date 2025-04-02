Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дорофеев стал первой звездой матча «Вегас» — «Эдмонтон»

«Эдмонтон» на выезде обыграл «Вегас» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У гостей отличились Джейк Уолман (21'), Леон Драйзайтль (37') и Виктор Арвидссон (39'). У хозяев забивали Николас Рой (5') и Павел Дорофеев (43').

Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев был признан первой звездой матча. Он забросил 32-ю шайбу в этом сезоне, а также поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 24-летнего россиянина после 74 сыгранных матчей 49 (32+17) набранных очков.

Нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин также поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 23-летнего россиянина после 74 сыгранных матчей 23 (7+16) набранных очка.

«Эдмонтон» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. В пятницу, 4 апреля, «нефтяники» на выезде сыграют с «Сан-Хосе».

«Вегас» идет на третьей строчке на Западе. В этот же день «рыцари» дома сыграют с «Виннипегом».

Вегас
2:3
1:0, 0:3, 1:0
Эдмонтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 26
2.04.2025, 05:00 (МСК UTC+3)
T-Mobile Arena, 18335 зрителей
Главные тренеры
Брюс Кэссиди
Крис Ноблаух
Вратари
Адин Хилл
Кэлвин Пикар
1-й период
01:40
Зак Хаймэн
04:34
Николя Руа
(Павел Дорофеев)
09:08
Ши Теодор
2-й период
20:19
Джейк Уолман
(Эван Бушар, Василий Подколзин)
35:29
Виктор Олофссон
35:46
Брэйден Макнэбб
36:03
Леон Драйзайтль
(Райан Нюджент-Хопкинс, Эван Бушар)
38:20
Виктор Арвидссон
(Каспери Капанен, Адам Хенрик)
38:20
Командный штраф
3-й период
42:35
Павел Дорофеев
(Кэдан Корчак, Николя Руа)
Лучшие игроки матча
Статистика
8
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит