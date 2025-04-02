Овечкин: мой приоритет номер один — не хоккей, а семья

«Семья — это приоритет номер один. У меня есть вещи, о которых я должен думать. Не хоккей, а все эти мелочи. Есть ли у них еда? Как они себя чувствуют? Не болеют ли они? Как только там всё хорошо, ты чувствуешь себя намного счастливее», — сказал Овечкин.
Минувшей ночью Овечкин забросил 891-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до трех шайб. Чтобы побить его рекорд в этом сезоне, Овечкину в оставшихся восьми матчах нужно забросить еще четыре шайбы.
Всего в этом сезоне на его счету после 58 сыгранных матчей 65 (38+27) набранных очков.
«Вашингтон» занимает второе место в сводной турнирной таблице регулярного чемпионата НХЛ, на один балл отставая от «Виннипега». В четверг, 3 апреля, «столичные» на выезде сыграют с «Каролиной».