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Овечкин: мой приоритет номер один — не хоккей, а семья

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин назвал свой главный приоритет в жизни. Об этом сообщает The Athletic.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Семья — это приоритет номер один. У меня есть вещи, о которых я должен думать. Не хоккей, а все эти мелочи. Есть ли у них еда? Как они себя чувствуют? Не болеют ли они? Как только там всё хорошо, ты чувствуешь себя намного счастливее», — сказал Овечкин.

Минувшей ночью Овечкин забросил 891-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до трех шайб. Чтобы побить его рекорд в этом сезоне, Овечкину в оставшихся восьми матчах нужно забросить еще четыре шайбы.

Всего в этом сезоне на его счету после 58 сыгранных матчей 65 (38+27) набранных очков.

«Вашингтон» занимает второе место в сводной турнирной таблице регулярного чемпионата НХЛ, на один балл отставая от «Виннипега». В четверг, 3 апреля, «столичные» на выезде сыграют с «Каролиной».

Бостон
3:4
0:2, 2:0, 1:2
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 26
2.04.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
TD Garden, 17850 зрителей
Главные тренеры
Джо Сакко
Спенсер Карбери
Вратари
Джереми Суэймен
Чарли Линдгрен
1-й период
13:21
Дилан Макилрат
13:32
Ник Дауд
(Брендон Духайм)
14:51
Давид Пастрняк
15:43
Александр Овечкин
(Джон Карлсон, Дилан Строум)
2-й период
26:05
Винни Леттьери
(Марат Хуснутдинов)
28:58
Ларс Эллер
30:27
Давид Пастрняк
34:39
Джеффри Вьел
34:39
Дилан Макилрат
35:25
Джейкоб Чикран
37:12
Давид Пастрняк
(Морган Гики, Мейсон Лорей)
3-й период
50:37
Дилан Строум
(Мартин Фехервари, Алексей Протас)
54:46
Том Уилсон
(Александр Овечкин, Пьер-Люк Дюбуа)
55:13
Давид Пастрняк
(Морган Гики, Павел Заха)
Лучшие игроки матча
Статистика
9
Штрафное время
11
3
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит