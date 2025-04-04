В НХЛ устроят «Ови-ленд», когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

«Мы относимся к этим играм как к матчам плей-офф НХЛ. Собрали съемочные группы со всего мира. Это те же команды, которые работают над документальными проектами “внутри команды”. Мы подключаем микрофоны буквально ко всем, работаем с телесетями, используя дополнительные камеры. Журналисты разных медиа следуют за нами. Люди относятся к этому почти как к финалу Кубка Стэнли.



Мы перевозим все необходимое для церемонии в каждый город вместе с командой. Экипировщик “Вашингтона” Брок Майлз собирает все оборудование в конце каждой встречи и загружает в самолет с вещами команды. В каждом городе будет проходить полноценная репетиция: видео, рекламные экраны, оформление арены. Вся арена превратится в “Ови-ленд”, но это требует огромной координации. Будь мы хоть в Каролине, хоть в Нью-Йорке, хоть в Коламбусе, нам необходимо репетировать. И мы будем делать это снова и снова, потому что хотим сделать все правильно и превратить это событие в нечто действительно грандиозное», — сказал Майер.