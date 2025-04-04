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В НХЛ устроят «Ови-ленд», когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Президент НХЛ по контенту, мероприятиям и продакшену Стив Майер рассказал о масштабной подготовке к предстоящему снайперскому рекорду Александра Овечкина. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ХК "Вашингтон Кэпиталс"

«Мы относимся к этим играм как к матчам плей-офф НХЛ. Собрали съемочные группы со всего мира. Это те же команды, которые работают над документальными проектами “внутри команды”. Мы подключаем микрофоны буквально ко всем, работаем с телесетями, используя дополнительные камеры. Журналисты разных медиа следуют за нами. Люди относятся к этому почти как к финалу Кубка Стэнли.

Мы перевозим все необходимое для церемонии в каждый город вместе с командой. Экипировщик “Вашингтона” Брок Майлз собирает все оборудование в конце каждой встречи и загружает в самолет с вещами команды. В каждом городе будет проходить полноценная репетиция: видео, рекламные экраны, оформление арены. Вся арена превратится в “Ови-ленд”, но это требует огромной координации. Будь мы хоть в Каролине, хоть в Нью-Йорке, хоть в Коламбусе, нам необходимо репетировать. И мы будем делать это снова и снова, потому что хотим сделать все правильно и превратить это событие в нечто действительно грандиозное», — сказал Майер.

На данный момент на счету Овечкина 892 гола в регулярных чемпионатах НХЛ. Отставание от рекорда Уэйна Гретцки составляет две шайбы. Чтобы побить его рекорд в этом сезоне, Овечкину в оставшихся семи матчах нужно забить трижды.

В ночь на субботу, 5 апреля, «Вашингтон» дома сыграет с «Чикаго». Начало матча — в 2:00 по московскому времени.