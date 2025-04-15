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Овечкин назван самым богатым хоккеистом в истории НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заработал больше всех за историю хоккея. Об этом сообщает Metaratings.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ХК "Вашингтон Кэпиталс"

По информации источника, за 20-летнюю карьеру в НХЛ Овечкин заработал 161,7 млн долларов. На втором месте располагается капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, заработавший 155,8 млн долларов, на третьем — его одноклубник Евгений Малкин с суммарным заработком 146,8 млн долларов.

Контракт 39-летнего Овечкина с «Вашингтоном» с годовой зарплатой девять миллионов долларов рассчитан до конца следующего сезона. Таким образом, россиянин за карьеру заработает не менее 170,7 млн долларов.

По оценке Forbes, еще пять миллионов долларов Овечкин зарабатывает на рекламных и коммерческих сделках. Суммарный доход капитана «Вашингтона» за пределами льда оценивается в 58,3 млн долларов.

Стоит отметить, что все доходы Овечкина облагаются налогами, эскроу и агентскими комиссиями. Налоговая ставка в федеральном округе Колумбия, где базируется «Вашингтон», составляет 47,11%.

6 апреля в выездном матче против «Айлендерс» (1:4) Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и закрепил за собой звание лучшего бомбардира в истории лиги, превзойдя рекорд легендарного Уэйна Гретцки (894).

«Вашингтон» занимает второе место в сводной турнирной таблице регулярного чемпионата, опережая «Вегас» на два балла. В среду, 16 апреля, «столичные» на выезде сыграют против «Айлендерс».