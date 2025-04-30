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Шайба Капризова не спасла «Миннесоту» от поражения «Вегасу»

«Вегас» дома обыграл «Миннесоту» (3:2 ОТ) в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев в основное время отличились Вильям Карлссон (9'), Марк Стоун (14'), у гостей — Кирилл Капризов (9') и Мэтт Болди (44'). Победу «Вегасу» на пятой минуте овертайма принес точный бросок Бретта Хаудена.

На 59-й минуте судьи отменили гол «Миннесоты» из-за офсайда после видеопросмотра по запросу «Вегаса».

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил пятую шайбу в текущем розыгрыше плей-офф и вместе с Мэттом Болди («Миннесота»), Натаном Маккинноном («Колорадо») и Андреем Свечниковым («Каролина») вышел в лидеры снайперской гонки. Всего на счету 28-летнего россиянина после 5 сыгранных матчей 9 (5+4) набранных очков.

Капризов провел на льду 23 минуты 11 секунд, нанес пять бросков в створ ворот, заблокировал один бросок, совершил два силовых приема, сделал один перехват и допустил одну потерю при отрицательной полезности — «-2».

«Вегас» вышел вперед в серии до четырех побед — 3−2. Шестая встреча пройдет на домашнем льду «Миннесоты» в пятницу, 2 мая.

Вегас
3:2
2:1, 0:0, 0:1
ОТ
Миннесота
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
30.04.2025, 04:30 (МСК UTC+3)
T-Mobile Arena, 18441 зритель
Главные тренеры
Брюс Кэссиди
Джон Хайнс
Вратари
Адин Хилл
Филип Густавссон
(Марк-Андре Флери)
1-й период
07:59
Райлли Смит
08:25
Вильям Карлссон
(Джек Айкел)
08:38
Кирилл Капризов
(Матс Зуккарелло, Юэль Эрикссон Эк)
13:24
Марк Стоун
(Джек Айкел)
13:24
Командный штраф
2-й период
20:07
Брэйден Макнэбб
28:08
Райан Хартман
30:33
Маркус Фолиньо
38:39
Брэндон Саад
3-й период
43:31
Мэтт Болди
(Юэль Эрикссон Эк, Джейкоб Миддлтон)
Овертайм
64:05
Бретт Хауден
(Тэннер Пирсон, Николас Хэг)
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
1
1
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит