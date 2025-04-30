Шайба Капризова не спасла «Миннесоту» от поражения «Вегасу»

У хозяев в основное время отличились Вильям Карлссон (9'), Марк Стоун (14'), у гостей — Кирилл Капризов (9') и Мэтт Болди (44'). Победу «Вегасу» на пятой минуте овертайма принес точный бросок Бретта Хаудена.
На 59-й минуте судьи отменили гол «Миннесоты» из-за офсайда после видеопросмотра по запросу «Вегаса».
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил пятую шайбу в текущем розыгрыше плей-офф и вместе с Мэттом Болди («Миннесота»), Натаном Маккинноном («Колорадо») и Андреем Свечниковым («Каролина») вышел в лидеры снайперской гонки. Всего на счету 28-летнего россиянина после 5 сыгранных матчей 9 (5+4) набранных очков.
Капризов провел на льду 23 минуты 11 секунд, нанес пять бросков в створ ворот, заблокировал один бросок, совершил два силовых приема, сделал один перехват и допустил одну потерю при отрицательной полезности — «-2».
«Вегас» вышел вперед в серии до четырех побед — 3−2. Шестая встреча пройдет на домашнем льду «Миннесоты» в пятницу, 2 мая.
Брюс Кэссиди
Джон Хайнс
Адин Хилл
Филип Густавссон
(Марк-Андре Флери)
07:59
Райлли Смит
08:25
Вильям Карлссон
(Джек Айкел)
08:38
Кирилл Капризов
(Матс Зуккарелло, Юэль Эрикссон Эк)
13:24
Марк Стоун
(Джек Айкел)
13:24
Командный штраф
20:07
Брэйден Макнэбб
28:08
Райан Хартман
30:33
Маркус Фолиньо
38:39
Брэндон Саад
43:31
Мэтт Болди
(Юэль Эрикссон Эк, Джейкоб Миддлтон)
64:05
Бретт Хауден
(Тэннер Пирсон, Николас Хэг)
6
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
1
1
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит