Шайба Капризова не спасла «Миннесоту» от поражения «Вегасу»

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил пятую шайбу в текущем розыгрыше плей-офф и вместе с Мэттом Болди («Миннесота»), Натаном Маккинноном («Колорадо») и Андреем Свечниковым («Каролина») вышел в лидеры снайперской гонки. Всего на счету 28-летнего россиянина после 5 сыгранных матчей 9 (5+4) набранных очков.