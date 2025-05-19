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Капризов рассказал, как игроки НХЛ отнеслись к рекорду Овечкина

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал об ажиотаже в НХЛ вокруг рекорда капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

6 апреля в выездном матче против «Айлендерс» (1:4) Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894). Сейчас на его счету 897 голов.

«Когда оставалось меньше 20 голов, каждое утро только и говорили об этом. Постоянно были новости об этом, все обсуждали. А у него еще и травма была, пропустил игры… Вышел — и снова забивает! Каждое утро в раздевалке об этом говорили. Бывает, приходил, пацаны сразу: “Ты видел?”

У него оставалось восемь-девять голов, он приезжал в Миннесоту. Многие думали, что он у нас мог этот рекорд побить. Он шел в таком темпе! А так, виделся с ним еще до установления рекорда. Но поздравил, конечно, отправил СМС», — сказал Капризов.

На прошлой неделе «Вашингтон» прекратил борьбу за Кубок Стэнли, вылетев из плей-офф во втором раунде от «Каролины» (1−4). Овечкин забросил пять шайб в десяти матчах. С учётом плей-офф на счету капитана «Кэпиталз» 974 шайбы. От рекорда Гретцки (1016) его отделяют 42 шайбы.