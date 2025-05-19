Капризов рассказал, как игроки НХЛ отнеслись к рекорду Овечкина

«Когда оставалось меньше 20 голов, каждое утро только и говорили об этом. Постоянно были новости об этом, все обсуждали. А у него еще и травма была, пропустил игры… Вышел — и снова забивает! Каждое утро в раздевалке об этом говорили. Бывает, приходил, пацаны сразу: “Ты видел?”



У него оставалось восемь-девять голов, он приезжал в Миннесоту. Многие думали, что он у нас мог этот рекорд побить. Он шел в таком темпе! А так, виделся с ним еще до установления рекорда. Но поздравил, конечно, отправил СМС», — сказал Капризов.