НХЛ назвала имя лучшего новичка сезона

Четвертое место занял российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков, набравший лишь 645 очков. Ни один респондент не поставил россиянина на первое место. Мичков разделил с Селебрини второе место в гонке бомбардиров среди новичков (по 63 очка),