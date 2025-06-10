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НХЛ назвала имя лучшего новичка сезона

Приз лучшему новичку сезона-2024/2025 получил защитник «Монреаль Канадиенс» Лэйн Хатсон. Российский форвард «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков, не попал в тройку призеров.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: John Locher/AP/TASS

Как сообщает пресс-служба НХЛ, по итогам голосования Лэйн Хатсон набрал 1832 очка.

На втором месте по результатам голосования оказался вратарь «Калгари Флеймз» Дастин Вольф, набравший 1169 очков. Третье место занял первый номер прошлого драфта форвард «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини с 1104 очками.

Четвертое место занял российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков, набравший лишь 645 очков. Ни один респондент не поставил россиянина на первое место. Мичков разделил с Селебрини второе место в гонке бомбардиров среди новичков (по 63 очка),