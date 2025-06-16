«Флорида» снова оставит «Эдмонтон» без Кубка Стэнли: анонс 6-го матча финала НХЛ

Встреча «Флориды» и «Эдмонтона» в финале Кубка Стэнли уже оправдала все ожидания. Все пять матчей получились голевыми, трижды победителя выявили только в овертайме. Казалось, после яркого камбэка в 4-й игре инициатива у «Эдмонтона», но «Флорида» слишком хороша в гостях в этом плей-офф: 10 побед, это повторение рекорда в Кубке Стэнли. В пятом матче «Пантерс» задушили «нефтяников», почти не давали им бросать и создавать опасные моменты. А сами наращивали преимущество и на этот раз не дали сопернику вернуться в игру. Еще одна показательная статистика: в этом плей-офф «Флорида» выиграла 12 матчей из 15, в которых открывала счет.