Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
18.06
Флорида
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.46
П2
3.07

«Флорида» снова оставит «Эдмонтон» без Кубка Стэнли: анонс 6-го матча финала НХЛ

А Бобровский добавит в свою коллекцию «Конн Смайт Трофи».

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети
Флорида - Эдмонтон

Встреча «Флориды» и «Эдмонтона» в финале Кубка Стэнли уже оправдала все ожидания. Все пять матчей получились голевыми, трижды победителя выявили только в овертайме. Казалось, после яркого камбэка в 4-й игре инициатива у «Эдмонтона», но «Флорида» слишком хороша в гостях в этом плей-офф: 10 побед, это повторение рекорда в Кубке Стэнли. В пятом матче «Пантерс» задушили «нефтяников», почти не давали им бросать и создавать опасные моменты. А сами наращивали преимущество и на этот раз не дали сопернику вернуться в игру. Еще одна показательная статистика: в этом плей-офф «Флорида» выиграла 12 матчей из 15, в которых открывала счет.

А у «Эдмонтона» как раз проблемы с тем, чтобы включаться в игру с первых минут. Одна из версий — команде не хватает форварда Хаймана, главному тренеру приходится экспериментировать с его заменой, перемешивать звенья. Вторая версия — «нефтяники» устали больше, чем хоккеисты «Флориды». Лидеры «Ойлерс» больше времени проводят на льду, и это сказывается. Наконец, у канадцев есть проблема с вратарями. Финальную серию начинал Скиннер, в 5-м матче в старте вышел уже Пикар. Хотя «Флорида» создает столько моментов, что больше вопросов к полевым игрокам «Эдмонтона». Они то неправильно расположатся при вбрасывании, то дадут убежать 37-летнему Маршанду.

Для «Флориды» это третий финал Кубка Стэнли подряд, в современных условиях это уже чуть ли не команда-династия. Система отлажена, лидеры в 