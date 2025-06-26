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Плющев: В НХЛ у Кузнецова будут большие проблемы с работой

Заслуженный тренер России Владимир Плющев выразил сомнение, что нападающему Евгению Кузнецову удастся найти клуб в НХЛ.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

26 июня стало известно о том, что бывший нападающий СКА и сборной России Евгений Кузнецов продолжит карьеру в одном из клубов НХЛ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил агент игрока Шуми Бабаев.

«Думаю, в НХЛ у Кузнецова будут большие проблемы с трудоустройством. Может быть, в каких-то других североамериканских лигах получится найти команду. Вообще, складывается ощущение, что агенты стараются создать некий ореол вокруг Кузнецова, чтобы им заинтересовался кто-то в КХЛ. Взглянули на него незамыленным глазом и подписали. Но ему сложно будет устроиться и в КХЛ после такого сезона в СКА. Все те причины, которые не дали ему показать свой уровень в Санкт-Петербурге, тянутся за ним», — цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».

В июле 2024 года Кузнецов подписал четырехлетний контракт с петербургским СКА. Сообщалось, что в контракте игрока были предусмотрены различные личные и командные бонусы, общая сумма которых могла доходить до одного миллиарда рублей. За СКА Кузнецов провел 45 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ, набрав в них 40 (13+27) очков. Клуб из Санкт-Петербурга вылетел в первом раунде плей-офф, проиграв в шести матчах московскому «Динамо» (2−4). На следующий день после вылета СКА расторг контракт с игроком.

Кузнецов был задрафтован «Вашингтоном» на драфте НХЛ 2010 года в первом раунде под общим 26-м номером. Спустя четыре года он покинул челябинский «Трактор» и отправился в Северную Америку. В 2018 году Кузнецов вместе с «Вашингтоном» завоевал Кубок Стэнли. Он стал самым результативным игроком того плей-офф, набрав 32 (12+20) очка в 24 матчах. За 10 лет в НХЛ Кузнецов провел 840 матчей в регулярных чемпионатах и плей-офф, в которых набрал 648 (206+442) очков.

Летом 2019 года Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробе, взятой у него во время чемпионата мира 2019 года, был обнаружен кокаин. НХЛ, находящаяся вне юрисдикции IIHF, отстранила Кузнецова на три матча.

В феврале 2024 года Кузнецов попал в программу помощи игрокам НХЛ, которая помогает хоккеистам бороться с психическими проблемами и зависимостями. Во время месячного отсутствия на льду он был обменян из «Вашингтона» в «Каролину». Летом 2024 года он разорвал контракт с «ураганами», добровольно отказавшись от 7,8 млн долларов, причитавшихся ему за последний год действия соглашения.