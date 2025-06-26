Плющев: В НХЛ у Кузнецова будут большие проблемы с работой

«Думаю, в НХЛ у Кузнецова будут большие проблемы с трудоустройством. Может быть, в каких-то других североамериканских лигах получится найти команду. Вообще, складывается ощущение, что агенты стараются создать некий ореол вокруг Кузнецова, чтобы им заинтересовался кто-то в КХЛ. Взглянули на него незамыленным глазом и подписали. Но ему сложно будет устроиться и в КХЛ после такого сезона в СКА. Все те причины, которые не дали ему показать свой уровень в Санкт-Петербурге, тянутся за ним», — цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».