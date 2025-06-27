Сорокин: Думал, Овечкин будет смеяться, а он клюшку попросил

— Овечкин подъехал ко мне, думал, будет смеяться, а он попросил отдать клюшку после игры. Хорошо, что следующий бросок после паузы поймал и вернулся в игру. Я у него не стал ничего просить, понял, что это бесполезно. Мою куда дел? Наверное, в какой-то музей забрал.