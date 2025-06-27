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Сорокин: Думал, Овечкин будет смеяться, а он клюшку попросил

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин рассказал о матче с «Вашингтоном», в котором капитан столичных Александр Овечкин забросил рекордную шайбу в НХЛ (1:4).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

6 апреля в выездном матче против «Айлендерс» (1:4) Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894). По итогам сезона в активе 39‑летнего россиянина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

— Овечкин подъехал ко мне, думал, будет смеяться, а он попросил отдать клюшку после игры. Хорошо, что следующий бросок после паузы поймал и вернулся в игру. Я у него не стал ничего просить, понял, что это бесполезно. Мою куда дел? Наверное, в какой-то музей забрал.

— Как все происходило, он тебя поблагодарил?

— Стараюсь ко всему относиться с иронией. После игры, когда обменивались рукопожатиями, он мне сказал: «Ну что, Сорок, спасибо» — сказал Сорокин в выпуске шоу «Скользкий лед».

Напомним, «Вашингтон» уступил «Каролине» в серии второго раунда плей-офф Восточной конференции НХЛ со счетом 1−4. Александр Овечкин в 10 играх плей-офф набрал 6 очков (5 + 1). В пятиматчевой серии с «Харрикейнз» российский форвард забросил одну шайбу.

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