Капризов подписал рекордный контракт с «Миннесотой»

Российский нападающий Кирилл Капризов подписал новый контракт с клубом НХЛ «Миннесота Уайлд», который стал рекордным в истории профессионального хоккея.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Кирилл Капризов подписал новый восьмилетний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд». Об этом сообщает пресс-служба команды. Общая сумма контракта, который начнет действовать с сезона-2026/27, составляет 136 миллионов долларов — по 17 миллионов за сезон.

Нападающий стал самым высокооплачиваемым хоккеистом в истории НХЛ как по среднему доходу, так и по общей сумме. Предыдущие рекорды принадлежали россиянину Александру Овечкину («Вашингтон Кэпиталз», 124 миллиона долларов) и немцу Леону Драйзайтлю (14 миллионов долларов за сезон, «Эдмонтон Ойлерз»).

28-летний Капризов выступает за «Миннесоту» на протяжении всей своей карьеры в НХЛ. За пять сезонов в клубе он провел 319 игр и набрал 386 очков. Перед отъездом в Северную Америку форвард отыграл шесть сезонов в КХЛ за новокузнецкий «Металлург», «Салават Юлаев» и ЦСКА.

Действующий контракт Капризова рассчитан до лета 2026 года, россиянин зарабатывает 9 миллионов за сезон. Капризов из-за травмы и операции провел в прошлом сезоне 41 матч в регулярке (25 шайб и 31 результативная передача), а в плей-офф на его счету шесть игр, пять голов и четыре ассиста. Россиянин до травмы входил в число лидеров бомбардирской гонки.

