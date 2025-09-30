Капризов подписал рекордный контракт с «Миннесотой»

Действующий контракт Капризова рассчитан до лета 2026 года, россиянин зарабатывает 9 миллионов за сезон. Капризов из-за травмы и операции провел в прошлом сезоне 41 матч в регулярке (25 шайб и 31 результативная передача), а в плей-офф на его счету шесть игр, пять голов и четыре ассиста. Россиянин до травмы входил в число лидеров бомбардирской гонки.