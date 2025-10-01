Стала известна структура рекордного контракта Капризова

Контракт Капризова с «Миннесотой» начнет действовать с сезона-2026/27.
Как сообщает PuckPedia, в соглашении предусмотрен полный запрет на обмены (NMC) в течение всех восьми сезонов. Капризов не может быть обменян без своего согласия, а также выставлен на драфт отказов или драфт расширения, если такой будет проводиться в течение срока действия контракта.
Из $136 млн общей суммы контракта Капризова на базовую зарплату приходится только $8 млн ($1 млн за каждый год). Большую часть денег — $128 млн (94,1% от общей суммы) — россиянин получит в виде подписных бонусов (авансов). Эти суммы выплачиваются перед сезоном и защищены от возможного выкупа контракта клубом.
Капризов стал самым высокооплачиваемым хоккеистом в истории НХЛ как по среднему доходу, так и по общей сумме. Предыдущие рекорды принадлежали россиянину Александру Овечкину («Вашингтон Кэпиталз», $124 млн) и немцу Леону Драйзайтлю ($14 млн за сезон, «Эдмонтон Ойлерз»).
28-летний Капризов выступает за «Миннесоту» на протяжении всей своей карьеры в НХЛ. За пять сезонов в клубе он провел 319 игр и набрал 386 очков. Перед отъездом в Северную Америку форвард отыграл шесть сезонов в КХЛ за новокузнецкий «Металлург», «Салават Юлаев» и ЦСКА.