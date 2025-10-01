Стала известна структура рекордного контракта Капризова

Как сообщает PuckPedia, в соглашении предусмотрен полный запрет на обмены (NMC) в течение всех восьми сезонов. Капризов не может быть обменян без своего согласия, а также выставлен на драфт отказов или драфт расширения, если такой будет проводиться в течение срока действия контракта.