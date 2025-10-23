Первый гол Грицюка в НХЛ помог «Нью-Джерси» обыграть «Миннесоту»

У хозяев заброшенными шайбами отметились Пол Коттер (17'), Бренден Диллон (27'), Арсений Грицюк (45') и Йеспер Братт (59'). У гостей единственная шайба на счету Мэттью Болди (51').
Нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк забросил дебютную шайбу в НХЛ и был признан третьей звездой матча. На счету 24-летнего россиянина после 7 сыгранных матчей 5 (1+4) набранных очков.
«Я очень рад, что это наконец‑то произошло. Это заняло больше времени, чем я думал. Но наконец‑то это произошло, и впереди еще много всего», — сказал Грицюк после матча.
Предыдущие два сезона Грицюк выступал в КХЛ за петербургский СКА. Он провел за «армейцев» 115 матчей, в которых набрал 93 (41+52) очка.
«Нью-Джерси» выиграл шестой матч подряд и возглавил турнирную таблицу Восточной конференции. В субботу, 25 октября, «дьяволы» дома сыграют с «Сан-Хосе», который занимает последнее, 32-е место в сводной турнирной таблице НХЛ.
