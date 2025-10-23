Ричмонд
Первый гол Грицюка в НХЛ помог «Нью-Джерси» обыграть «Миннесоту»

«Нью-Джерси» дома обыграл «Миннесоту» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев заброшенными шайбами отметились Пол Коттер (17'), Бренден Диллон (27'), Арсений Грицюк (45') и Йеспер Братт (59'). У гостей единственная шайба на счету Мэттью Болди (51').

Нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк забросил дебютную шайбу в НХЛ и был признан третьей звездой матча. На счету 24-летнего россиянина после 7 сыгранных матчей 5 (1+4) набранных очков.

«Я очень рад, что это наконец‑то произошло. Это заняло больше времени, чем я думал. Но наконец‑то это произошло, и впереди еще много всего», — сказал Грицюк после матча.

Предыдущие два сезона Грицюк выступал в КХЛ за петербургский СКА. Он провел за «армейцев» 115 матчей, в которых набрал 93 (41+52) очка.

«Нью-Джерси» выиграл шестой матч подряд и возглавил турнирную таблицу Восточной конференции. В субботу, 25 октября, «дьяволы» дома сыграют с «Сан-Хосе», который занимает последнее, 32-е место в сводной турнирной таблице НХЛ.

Нью-Джерси
4:1
1:0, 1:0, 2:1
Миннесота
Хоккей, НХЛ, Неделя 3
23.10.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Prudential Center, 16434 зрителя
Главные тренеры
Шелдон Киф
Джон Хайнс
Вратари
Нико Доус
Филип Густавссон
(00:00-58:12)
Филип Густавссон
(c 58:43)
1-й период
02:12
Маркус Фолиньо
16:21
Пол Коттер
(Коннор Браун, Доусон Мерсер)
2-й период
26:08
Бренден Диллон
(Доусон Мерсер, Шимон Немец)
31:21
Бренден Диллон
36:14
Люк Хьюз
3-й период
44:49
Давид Иржичек
44:53
Арсений Грицюк
(Тимо Майер)
50:37
Мэтт Болди
(Юэль Эрикссон Эк, Зеев Байэм)
55:52
Люк Хьюз
58:43
Йеспер Братт
(Йонас Зигенталер)
Статистика
Нью-Джерси
Миннесота
Штрафное время
6
4
Игра в большинстве
2
3
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит