Голы Панарина и Гаврикова помогли «Рейнджерс» обыграть «Нэшвилл»

У хозяев дубль оформил Артемий Панарин (28', 54'), еще по одной шайбе забросили Мика Зибанеджад (11'), Владислав Гавриков (19'), Алексис Лафреньер (22') и Уилл Кайлли (40'). У гостей хет-триком отметился Мэттью Вуд (17', 53', 60').
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин был признан третьей звездой матча. Всего на счету 32-летнего россиянина 17 матчей в этом сезоне, в которых он набрал 12 (5+7) очков.
Защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков также поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 29-летнего россиянина 17 матчей в этом сезоне, в которых он набрал 5 (2+3) очков.
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 26 из 29 бросков по своим воротам и одержал пятую победу в сезоне.
«Рейнджерс» одержали первую домашнюю победу в этом сезоне после семи поражений на своем льду и поднялись на 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В четверг, 13 ноября, нью-йоркцы на выезде сыграют против «Тампы».
В другом матче игрового дня «Айлендерс» на выезде обыграли «Нью-Джерси» (3:2 ОТ). Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 33 из 35 бросков по своим воротам.
Майк Салливан
Эндрю Брюнетт
Игорь Шестеркин
Юусе Сарос
(00:00-39:57)
Юстус Аннунен
(40:00-59:53)
10:39
Мика Зибанежад
(Адам Фокс, Владислав Гавриков)
14:48
Брэйден Шнайдер
16:16
Мэттью Вуд
(Брэди Шей, Майкл Бантинг)
18:07
Владислав Гавриков
(Винс Трочек, Адам Фокс)
20:46
Филип Форсберг
21:23
Алексис Лафренье
(Винс Трочек, Гейб Перро)
27:51
Артемий Панарин
(Алексис Лафренье, Урхо Вааканайнен)
39:50
Уилл Куилль
(Ноа Лаба, Алексис Лафренье)
46:40
Оззи Висблатт
48:59
Винс Трочек
50:11
Уильям Борген
51:33
Винс Трочек
52:48
Мэттью Вуд
(Люк Евангелиста, Эрик Хаула)
53:30
Артемий Панарин
59:15
Мэттью Вуд
(Стивен Стэмкос, Райан О`Райлли)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит