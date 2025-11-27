Овечкин вышел на раскатку с сыновьями перед матчем НХЛ: видео

Также Александр Овечкин забросил 150-ю шайбу в карьере в ноябре и стал третьим игроком в истории НХЛ, которому удалось забить 150 шайб более чем в одном месяце (у него также 161 гол в марте). Овечкин повторил достижение Гретцки (157 — в декабре, 154 — в ноябре, 152 — в январе) и Хоу (154 — в январе, 151 — в феврале).