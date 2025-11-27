Овечкин вышел на раскатку с сыновьями перед матчем НХЛ: видео

Овечкин вышел на раскатку с сыновьями Сергеем и Ильей.
«Они сейчас молоды, но запомнят это на всю жизнь и покажут своим детям», — поделился эмоциями хоккеист.
После разминки «Вашингтон» провел церемонию чествования Овечикна. Она была посвящена 900-й шайбе и 1500-му матчу в регулярных чемпионатах НХЛ. На церемонии также присутсвовали жена 40-летнего хоккеиста Анастасия и мать Татьяна.
В матче регулярного чемпионата с «Виннипегом» (4:3) Овечкин забросил 908-ю шайбу и был признан первой звездой встречи. В текущем сезоне капитан «Вашингтона» набрал 22 очка (11+11) в 24 играх.
Александр Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф, на счету россиянина теперь 985 шайб (908 в «регулярках» + 77 в плей-офф), у Гретцки — 1 016 (894+122).
Овечкин повторил рекорд Горди Хоу по голам на домашней площадке. Для россиянина эта шайба стала 348-й на «Кэпиталз-Арене».
Также Александр Овечкин забросил 150-ю шайбу в карьере в ноябре и стал третьим игроком в истории НХЛ, которому удалось забить 150 шайб более чем в одном месяце (у него также 161 гол в марте). Овечкин повторил достижение Гретцки (157 — в декабре, 154 — в ноябре, 152 — в январе) и Хоу (154 — в январе, 151 — в феврале).
Спенсер Карбери
Скотт Арниел
Чарли Линдгрен
Эрик Комри
(00:00-58:19)
06:38
Джон Карлсон
(Том Уилсон)
14:21
Джейкоб Чикран
(Сонни Милано, Итен Фрэнк)
19:38
Габриэль Виларди
(Кайл Коннор)
19:50
Дилан Строум
19:50
Дилан Строум
19:50
Владислав Наместников
21:24
Габриэль Виларди
(Кайл Коннор, Джош Моррисси)
25:22
Александр Овечкин
(Энтони Бовилье, Мэтт Рой)
40:00
Морган Бэррон
45:25
Коннор Макмайкл
47:35
Брендон Духайм
52:03
Джонатан Тэйвз
55:11
Марк Шайфли
(Дилан Демело, Кайл Коннор)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит