Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.95
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.32
П2
3.43
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.65
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.39
X
6.00
П2
6.84
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
4
:
Ванкувер
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вегас
3
:
Оттава
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
2
:
Даллас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
3
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
6
:
Сан-Хосе
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Чикаго
3
:
Миннесота
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
1
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Виннипег
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
3
:
Нэшвилл
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
2
:
Рейнджерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Коламбус
1
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
3
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
4
:
Баффало
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
5
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
2
:
Филадельфия
4
П1
X
П2

Овечкин вышел на раскатку с сыновьями перед матчем НХЛ: видео

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провел разминку с сыновьями перед матчем с «Виннипегом».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Овечкин вышел на раскатку с сыновьями Сергеем и Ильей.

«Они сейчас молоды, но запомнят это на всю жизнь и покажут своим детям», — поделился эмоциями хоккеист.

После разминки «Вашингтон» провел церемонию чествования Овечикна. Она была посвящена 900-й шайбе и 1500-му матчу в регулярных чемпионатах НХЛ. На церемонии также присутсвовали жена 40-летнего хоккеиста Анастасия и мать Татьяна.

В матче регулярного чемпионата с «Виннипегом» (4:3) Овечкин забросил 908-ю шайбу и был признан первой звездой встречи. В текущем сезоне капитан «Вашингтона» набрал 22 очка (11+11) в 24 играх.

Александр Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф, на счету россиянина теперь 985 шайб (908 в «регулярках» + 77 в плей-офф), у Гретцки — 1 016 (894+122).

Овечкин повторил рекорд Горди Хоу по голам на домашней площадке. Для россиянина эта шайба стала 348-й на «Кэпиталз-Арене».

Также Александр Овечкин забросил 150-ю шайбу в карьере в ноябре и стал третьим игроком в истории НХЛ, которому удалось забить 150 шайб более чем в одном месяце (у него также 161 гол в марте). Овечкин повторил достижение Гретцки (157 — в декабре, 154 — в ноябре, 152 — в январе) и Хоу (154 — в январе, 151 — в феврале).

Вашингтон
4:3
2:1, 1:1, 1:1
Виннипег
Хоккей, НХЛ, Неделя 8
27.11.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18347 зрителей
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Скотт Арниел
Вратари
Чарли Линдгрен
Эрик Комри
(00:00-58:19)
1-й период
06:38
Джон Карлсон
(Том Уилсон)
14:21
Джейкоб Чикран
(Сонни Милано, Итен Фрэнк)
19:38
Габриэль Виларди
(Кайл Коннор)
19:50
Дилан Строум
19:50
Дилан Строум
19:50
Владислав Наместников
2-й период
21:24
Габриэль Виларди
(Кайл Коннор, Джош Моррисси)
25:22
Александр Овечкин
(Энтони Бовилье, Мэтт Рой)
3-й период
40:00
Морган Бэррон
45:25
Коннор Макмайкл
47:35
Брендон Духайм
52:03
Джонатан Тэйвз
55:11
Марк Шайфли
(Дилан Демело, Кайл Коннор)
Статистика
Вашингтон
Виннипег
Штрафное время
6
6
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
