Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.16
П2
2.56
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
6.06
X
5.58
П2
1.48
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
6
:
Калгари
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
3
:
Колорадо
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
5
:
Вашингтон
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
4
:
Юта
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
3
:
Айлендерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Коламбус
4
:
Анахайм
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
1
:
Филадельфия
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
4
:
Эдмонтон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
0
:
Ванкувер
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
3
:
Чикаго
2
П1
X
П2

«Миннесота» обыграла «Вашингтон» благодаря четырем голам россиян

«Миннесота» дома обыграла «Вашингтон» (5:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Дубль в этой встрече оформил Владимир Тарасенко (3', 45'), еще по одной шайбе забросили Кирилл Капризов (33'), Данила Юров (49') и Мэтт Болди (55').

Нападающий «Миннесоты» Владимир Тарасенко был признан первой звездой матча. 34-летний россиянин забросил четвертую и пятую шайбы в этом сезоне, а также поучаствовал в четвертой шайбе своей команды, записав на свой счет результативную передачу. Всего на счету Тарасенко 27 сыгранных матчей, в которых он набрал 16 (5+11) очков.

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил 21-ю шайбу в этом сезоне, реализовав большинство. Всего на счету 28-летнего россиянина 34 сыгранных матча, в которых он набрал 38 (21+17) очков. Капризов занимает третье место в списке лучших снайперов НХЛ, уступая лишь Моргану Гики (24) из «Бостона» и Натану Маккиннону (26) из «Колорадо».

Кроме того, Капризов забросил 206-ю шайбу в НХЛ и вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории «Миннесоты», обойдя финна Микко Койву (205). Рекорд принадлежит словаку Мариану Габорику, на счету которого 219 голов.

Нападающий «Миннесоты» Данила Юров забросил четвертую шайбу в сезоне, а также поучаствовал в третьей шайбе своей команды, отметившись результативной передачей. Всего на счету 21-летнего россиянина 27 сыгранных матчей, в которых он набрал 11 (4+7) очков.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не смог забить в пятом матче подряд. 40-летний россиянин провел на льду 15 минут 12 секунд, не совершив ни одного броска в створ ворот. Также на его счету три силовых приема, две потери при показателе полезности «-2».

«Миннесота» одержала пятую победу подряд и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. В пятницу, 19 декабря, «дикари» на выезде сыграют против «Коламбуса».

«Вашингтон» проиграл четыре из пяти последних матчей и идет на пятом месте на Востоке. В тот же день «столичные» дома сыграют против «Торонто».

Миннесота
5:0
1:0, 1:0, 3:0
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 11
17.12.2025, 04:00 (МСК UTC+3)
Grand Casino Arena, 18044 зрителя
Главные тренеры
Джон Хайнс
Спенсер Карбери
Вратари
Филип Густавссон
Чарли Линдгрен
1-й период
02:09
Владимир Тарасенко
(Данила Юров, Брок Фэйбер)
11:39
Данила Юров
17:55
Расмус Сандин
2-й период
31:53
Мартин Фехервари
32:51
Кирилл Капризов
(Юэль Эрикссон Эк, Куинн Хьюз)
37:23
Джейкоб Чикран
3-й период
44:23
Владимир Тарасенко
(Данила Юров)
48:53
Данила Юров
(Владимир Тарасенко)
52:44
Давид Иржичек
54:12
Мэтт Болди
(Мэтт Кирстед)
55:22
Алексей Протас
Статистика
Миннесота
Вашингтон
Штрафное время
4
8
Игра в большинстве
4
2
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
