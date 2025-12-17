«Миннесота» обыграла «Вашингтон» благодаря четырем голам россиян

Дубль в этой встрече оформил Владимир Тарасенко (3', 45'), еще по одной шайбе забросили Кирилл Капризов (33'), Данила Юров (49') и Мэтт Болди (55').
Нападающий «Миннесоты» Владимир Тарасенко был признан первой звездой матча. 34-летний россиянин забросил четвертую и пятую шайбы в этом сезоне, а также поучаствовал в четвертой шайбе своей команды, записав на свой счет результативную передачу. Всего на счету Тарасенко 27 сыгранных матчей, в которых он набрал 16 (5+11) очков.
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил 21-ю шайбу в этом сезоне, реализовав большинство. Всего на счету 28-летнего россиянина 34 сыгранных матча, в которых он набрал 38 (21+17) очков. Капризов занимает третье место в списке лучших снайперов НХЛ, уступая лишь Моргану Гики (24) из «Бостона» и Натану Маккиннону (26) из «Колорадо».
Кроме того, Капризов забросил 206-ю шайбу в НХЛ и вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории «Миннесоты», обойдя финна Микко Койву (205). Рекорд принадлежит словаку Мариану Габорику, на счету которого 219 голов.
Нападающий «Миннесоты» Данила Юров забросил четвертую шайбу в сезоне, а также поучаствовал в третьей шайбе своей команды, отметившись результативной передачей. Всего на счету 21-летнего россиянина 27 сыгранных матчей, в которых он набрал 11 (4+7) очков.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не смог забить в пятом матче подряд. 40-летний россиянин провел на льду 15 минут 12 секунд, не совершив ни одного броска в створ ворот. Также на его счету три силовых приема, две потери при показателе полезности «-2».
«Миннесота» одержала пятую победу подряд и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. В пятницу, 19 декабря, «дикари» на выезде сыграют против «Коламбуса».
«Вашингтон» проиграл четыре из пяти последних матчей и идет на пятом месте на Востоке. В тот же день «столичные» дома сыграют против «Торонто».
Джон Хайнс
Спенсер Карбери
Филип Густавссон
Чарли Линдгрен
02:09
Владимир Тарасенко
(Данила Юров, Брок Фэйбер)
11:39
Данила Юров
17:55
Расмус Сандин
31:53
Мартин Фехервари
32:51
Кирилл Капризов
(Юэль Эрикссон Эк, Куинн Хьюз)
37:23
Джейкоб Чикран
44:23
Владимир Тарасенко
(Данила Юров)
48:53
Данила Юров
(Владимир Тарасенко)
52:44
Давид Иржичек
54:12
Мэтт Болди
(Мэтт Кирстед)
55:22
Алексей Протас
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит