Овечкин забросил 917-ю шайбу в НХЛ и установил уникальный рекорд

«Вашингтон» в гостях уступил «Нэшвиллу» (2:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

У хозяев заброшенными шайбами отметились Стивен Стэмкос (14'), Коул Смит (42') и Роман Йоси (44'). У гостей отличились Александр Овечкин (6') и Этен Фрэнк (50').

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 20-ю шайбу в сезоне, поразив ворота соперника в четвертом матче кряду. 40-летний россиянин стал первым игроком в истории НХЛ, которому удалось забросить не менее 20 шайб в каждом из 21 сезона с начала карьеры. По общему числу сезонов с 20+ голами он уступает лишь легендарному Горди Хоу (22).

Также Овечкин поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на его счету 46 сыгранных матчей в этом сезоне, в которых он набрал 40 (20+20) очков. Он является вторым лучшим бомбардиром «Вашингтона» после Тома Уилсона, на счету которого 42 (22+20) результативных балла.

После этого матча на счету Овечкина 917 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ и 994 — с учетом плей‑офф. От рекордного показателя Уэйна Гретцки (1016) он теперь отстает на 22 шайбы. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести еще 36 игр.

«Вашингтон» потерпел четвертое поражение в шести последних матчах и опустился на девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В среду, 14 января, «столичные» дома сыграют против «Монреаля».

Нэшвилл
3:2
1:1, 0:0, 2:1
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 15
12.01.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Bridgestone Arena, 17159 зрителей
Главные тренеры
Эндрю Брюнетт
Спенсер Карбери
Вратари
Юстус Аннунен
Чарли Линдгрен
(00:00-48:05)
Чарли Линдгрен
(48:18-58:04)
Чарли Линдгрен
(58:32-58:50)
1-й период
05:15
Роман Йоси
05:31
Майк Маккэррон
05:56
Александр Овечкин
(Райан Леонард, Джон Карлсон)
13:03
Брэндон Дюхейм
13:15
Стивен Стэмкос
(Роман Йоси, Филип Форсберг)
15:09
Эрик Хаула
16:29
Энтони Бовилье
2-й период
20:56
Ник Пербикс
25:51
Алексей Протас
38:29
Александр Овечкин
3-й период
41:12
Коул Смит
(Райд Шефер, Роман Йоси)
41:52
Хендрикс Лапьер
42:44
Джон Карлсон
43:29
Роман Йоси
(Стивен Стэмкос, Райан О`Райлли)
48:18
Адам Уилсби
49:03
Итен Фрэнк
(Александр Овечкин, Дилан Строум)
Статистика
Нэшвилл
Вашингтон
Штрафное время
10
12
Игра в большинстве
6
5
Голы в большинстве
2
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
